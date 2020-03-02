Новый смартфон Redmi Note 9 представят уже 12 марта
Вице-президент китайской компании Xiaomi, которая владеет брендом Redmi, Ману Кумар Джейн официально подтвердил дату презентации нового смартфона Redmi Note 9, которому эксперты уже сейчас прочат роль нового бестселлера бренда. Кроме того, как свидетельствуют распространяемые производителем тизеры, новинка предложит пользователям принципиально новые фотовозможности.
Проще говоря, поклонники смартфонов линейки Redmi Note в скором времени смогут познакомиться с очередным творением бренда – среднебюджетным смартфоном 9-ой серии, презентация которого должна состояться уже 12 мата 2020 года. Как рассказал топ-менджер материнской компании, камера грядущего дебютанта сможет удивить даже настоящих профессионалов, поскольку ранее никто еще не видел ничего подобного в смартфонах. На незаурядные фотовозможности намекают и тизеры гаджета, которые продвигаются в сети с хештегом, включающим в себя фразу «профессиональные камеры».
Судя по опубликованным в Сети изображениям, Redmi Note 9 получит квадратный блок основных камер с четырьмя фотодатчиками. Эксперты полагают, что у новинки есть все шансы стать очередным лидером продаж, поскольку прежние версии Redmi Note 7 и 8 добивались огромных успехов на рынке.
Проще говоря, поклонники смартфонов линейки Redmi Note в скором времени смогут познакомиться с очередным творением бренда – среднебюджетным смартфоном 9-ой серии, презентация которого должна состояться уже 12 мата 2020 года. Как рассказал топ-менджер материнской компании, камера грядущего дебютанта сможет удивить даже настоящих профессионалов, поскольку ранее никто еще не видел ничего подобного в смартфонах. На незаурядные фотовозможности намекают и тизеры гаджета, которые продвигаются в сети с хештегом, включающим в себя фразу «профессиональные камеры».
Судя по опубликованным в Сети изображениям, Redmi Note 9 получит квадратный блок основных камер с четырьмя фотодатчиками. Эксперты полагают, что у новинки есть все шансы стать очередным лидером продаж, поскольку прежние версии Redmi Note 7 и 8 добивались огромных успехов на рынке.
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:55