В Башкирии школьный автобус столкнулся с грузовиком





Сотрудник полиции Башкортостана проинформировал общественность, что в автокатастрофу на 48-м км маршрута Киргиз-Мияки Чишмы попали 10 детей, которые находились в салоне школьного автобуса. При этом машина была припаркована на перекрестке. В определенный момент в транспортное средство с учащимися врезался мини-грузовик.В произошедшем ДТП дети не пострадали, а оба автомобиля получили повреждения механического характера. На данный момент на месте инцидента работают группы ДПС. Российские СМИ отмечали, что другие представители МВД по региону учитывали одного взрослого, который получил травмы. По предварительной информации, им оказалась 44-летняя женщина, работающая педагогом в местной школе.