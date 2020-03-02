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В Башкирии школьный автобус столкнулся с грузовиком

Представители пресс-службы МВД по Республике Башкортостан сообщают о ДТП на трассе Киргиз-Мияки - Чишмы. Известно, что грузовик врезался в школьный автобус с детьми.

Сотрудник полиции Башкортостана проинформировал общественность, что в автокатастрофу на 48-м км маршрута Киргиз-Мияки Чишмы попали 10 детей, которые находились в салоне школьного автобуса. При этом машина была припаркована на перекрестке. В определенный момент в транспортное средство с учащимися врезался мини-грузовик.

В произошедшем ДТП дети не пострадали, а оба автомобиля получили повреждения механического характера. На данный момент на месте инцидента работают группы ДПС. Российские СМИ отмечали, что другие представители МВД по региону учитывали одного взрослого, который получил травмы. По предварительной информации, им оказалась 44-летняя женщина, работающая педагогом в местной школе.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:31

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