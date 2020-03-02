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Звезда «Дом-2» Милена Безбородова не испытывает уважения к Владу Кадони

Участница телевизионного проекта «Дом-2» Милена Безбородова ведет себя по-хамски. Девушка решила, что если ведущие говорят в ее адрес не очень приятные слова, то ей тоже можно так поступать.
Звезда «Дом-2» Милена Безбородова не испытывает уважения к Владу Кадони

Милена Безбородова продолжает жаловаться на свою жизнь. Девушка уверена, что она несчастный человек, которому даже опереться не на кого. Более того, у нее нет ни крепкого мужского плеча, ни верных подруг. Искать проблемы в себе Милена наотрез отказывается.

В итоге Милена Безбородова, после того, как о ней не очень хорошо высказался Влад Кадони, позволила себе оскорбить его в ответ. Звезда «Дома-2» назвала ведущего «свиньей».

Скорее всего, Милена Безбородова решила, а чем она хуже своих коллег по телестройке, которые постоянно позволяют себе не приличное поведение. Так, например, Саша Черно часто посылает руководство проекта, а Ольга Рапунцель с легкостью может позволить себе хамить окружающим. Тем не менее, телезрители не уверены, что виновата исключительно Милена, ведь ведущий проекта «Дом-2» Влад Кадони также позволяет себе оскорблять своих подопечных.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:29

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