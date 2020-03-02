Звезда «Дом-2» Милена Безбородова не испытывает уважения к Владу Кадони
Участница телевизионного проекта «Дом-2» Милена Безбородова ведет себя по-хамски. Девушка решила, что если ведущие говорят в ее адрес не очень приятные слова, то ей тоже можно так поступать.
Милена Безбородова продолжает жаловаться на свою жизнь. Девушка уверена, что она несчастный человек, которому даже опереться не на кого. Более того, у нее нет ни крепкого мужского плеча, ни верных подруг. Искать проблемы в себе Милена наотрез отказывается.
В итоге Милена Безбородова, после того, как о ней не очень хорошо высказался Влад Кадони, позволила себе оскорбить его в ответ. Звезда «Дома-2» назвала ведущего «свиньей».
Скорее всего, Милена Безбородова решила, а чем она хуже своих коллег по телестройке, которые постоянно позволяют себе не приличное поведение. Так, например, Саша Черно часто посылает руководство проекта, а Ольга Рапунцель с легкостью может позволить себе хамить окружающим. Тем не менее, телезрители не уверены, что виновата исключительно Милена, ведь ведущий проекта «Дом-2» Влад Кадони также позволяет себе оскорблять своих подопечных.
Милена Безбородова продолжает жаловаться на свою жизнь. Девушка уверена, что она несчастный человек, которому даже опереться не на кого. Более того, у нее нет ни крепкого мужского плеча, ни верных подруг. Искать проблемы в себе Милена наотрез отказывается.
В итоге Милена Безбородова, после того, как о ней не очень хорошо высказался Влад Кадони, позволила себе оскорбить его в ответ. Звезда «Дома-2» назвала ведущего «свиньей».
Скорее всего, Милена Безбородова решила, а чем она хуже своих коллег по телестройке, которые постоянно позволяют себе не приличное поведение. Так, например, Саша Черно часто посылает руководство проекта, а Ольга Рапунцель с легкостью может позволить себе хамить окружающим. Тем не менее, телезрители не уверены, что виновата исключительно Милена, ведь ведущий проекта «Дом-2» Влад Кадони также позволяет себе оскорблять своих подопечных.