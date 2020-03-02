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«Нет такого закона»: Мария Кожевникова рассказала, почему они с мужем венчаны, но не зарегистрированы в ЗАГСе

Известная актриса кино и театра Мария Кожевникова объяснила причины, по которым они с супругом обвенчались в церкви, однако живут при этом без официальной регистрации брака в ЗАГСе. По словам знаменитости, не существует такой законодательной нормы, которая запрещала бы священнику проводить подобный обряд.
«Нет такого закона»: Мария Кожевникова рассказала, почему они с мужем венчаны, но не зарегистрированы в ЗАГСе

В эфире популярного шоу «Звезды сошлись» звезда нашумевшего ситкома «Универ» откровенно призналась, что у них с супругом действительно нет официально зарегистрированного брака. В то же время, в 2013 году пара обвенчалась в одном из соборов Ниццы. Ведущая шоу Лера Кудрявцева обратила внимание на тот факт, что существует порядок, при котором сначала следует обзавестись штампом в паспорте, лишь после этого можно проводить соответствующий брачный обряд. В ответ на это артистка подчеркнула, что это заблуждение.
«Нет такого закона. Если священник знаком с твоей семьей, ему известно, что у мужчины нет второй семьи, то у него есть право обвенчать вас. А закона, которым венчание без регистрации в ЗАГСе было бы запрещено, вообще не существует», - отметила Кожевникова.

Ведущая также поинтересовалась у знаменитости, не боится ли она, что супруг ей изменит, на что получила весьма лаконичный ответ. По словам Марии Кожевниковой, она даже не допускает подобных мыслей и просто не может себе этого представить. Более того, актриса подчеркнула, что отвечать на подобные вопросы ей очень неприятно.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:36

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