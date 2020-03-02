Актриса Екатерина Вуличенко посоветовала не обращаться к экспертам в Сети и заниматься самолечением
Актриса Екатерина Вуличенко на своей странице в Instagram посоветовала поклонникам не заниматься самолечением и отказаться от консультаций у людей без профильного образования, именуемых себя гуру и экспертами в разных областях. Это может привести к печальным последствиям.
Екатерина Вуличенко утверждает, с развитием социальных сетей активизировались мошенники, аферисты и проходимцы. У них появляется всё больше возможностей для улучшения своей финансовой состоятельности. Одно дело - неудачная покупка или отсутствие результата от прослушанного курса «личностного роста», и совершенно другое, если возникает вопрос о здоровье человека. Поэтому нужно проявлять ответственность. Ей не понятно, зачем неизвестным, изображая умные и важные лица, лечить людей от онкозаболеваний БАДами, и почему до сих пор находятся те, кто им доверяет.
Актриса порекомендовала поклонникам не обращаться к "специалистам" без профильного образования и другим экспертам, так как подобное самолечение может привести к настоящей трагедии. «Откуда они взялись, все эти эксперты, гуру и коучи во всех областях? И почему им так доверяют?» - задала риторический вопрос Вуличенко.
Фолловеры поддержали пост актрисы. Пользователи Сети убеждены, квалифицированный специалист, обладающий научными знаниями, и человек, осознающий бесполезность любых манипуляций, не станет лечить «мыслью или руками» заболевания, укоренившиеся в теле.
Екатерина Вуличенко утверждает, с развитием социальных сетей активизировались мошенники, аферисты и проходимцы. У них появляется всё больше возможностей для улучшения своей финансовой состоятельности. Одно дело - неудачная покупка или отсутствие результата от прослушанного курса «личностного роста», и совершенно другое, если возникает вопрос о здоровье человека. Поэтому нужно проявлять ответственность. Ей не понятно, зачем неизвестным, изображая умные и важные лица, лечить людей от онкозаболеваний БАДами, и почему до сих пор находятся те, кто им доверяет.
Актриса порекомендовала поклонникам не обращаться к "специалистам" без профильного образования и другим экспертам, так как подобное самолечение может привести к настоящей трагедии. «Откуда они взялись, все эти эксперты, гуру и коучи во всех областях? И почему им так доверяют?» - задала риторический вопрос Вуличенко.
Фолловеры поддержали пост актрисы. Пользователи Сети убеждены, квалифицированный специалист, обладающий научными знаниями, и человек, осознающий бесполезность любых манипуляций, не станет лечить «мыслью или руками» заболевания, укоренившиеся в теле.