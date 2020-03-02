Актриса Екатерина Вуличенко посоветовала не обращаться к экспертам в Сети и заниматься самолечением





Екатерина Вуличенко утверждает, с развитием социальных сетей активизировались мошенники, аферисты и проходимцы. У них появляется всё больше возможностей для улучшения своей финансовой состоятельности. Одно дело - неудачная покупка или отсутствие результата от прослушанного курса «личностного роста», и совершенно другое, если возникает вопрос о здоровье человека. Поэтому нужно проявлять ответственность. Ей не понятно, зачем неизвестным, изображая умные и важные лица, лечить людей от онкозаболеваний БАДами, и почему до сих пор находятся те, кто им доверяет.Актриса порекомендовала поклонникам не обращаться к "специалистам" без профильного образования и другим экспертам, так как подобное самолечение может привести к настоящей трагедии.- задала риторический вопрос Вуличенко.Фолловеры поддержали пост актрисы. Пользователи Сети убеждены, квалифицированный специалист, обладающий научными знаниями, и человек, осознающий бесполезность любых манипуляций, не станет лечить «мыслью или руками» заболевания, укоренившиеся в теле.