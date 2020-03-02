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Новый Find X2 от компании Oppo станет первым камерфоном 2020 года

За несколько дней до официальной презентации информаторам удалось узнать технические характеристики новинки от компании Oppo. Модель Find X2 станет первым камерфоном 2020 года, благодаря 60-кратному Hybrid Zoom.
Новый Find X2 от компании Oppo станет первым камерфоном 2020 года

Китайский концерн Орро сделал настоящую революцию в сфере современных технологий, представив смартфон Find X в 2018 году. Уникальный гаджет был оснащен дисплеем без рамок со слайдерным корпусом. Не менее удивительной обещает быть новинка 2020 года с тройной камерой с перископическим объективом. Благодаря своим фото- и видео- возможностям и нестандартным набором сенсоров на 13+48+48 Мп Find X2 назван камерфоном последнего поколения.

Согласно известным характеристикам, фронтальная камера получит 32-Мп сенсорный датчик, который позволит делать снимки высокого качества. Количество памяти предусмотрено до 512 Гб ОЗУ по обновленному стандарту LPDDR5. Процессор камерфона - Qualcomm Snapdragon 865 на однокристальной системе с энергоэффективными ядрами Kryo Gold.

Кроме того, емкость аккумулятора составит 4260 мАч, с возможностью быстрого проводного и беспроводного заряда от 40 до 60 минут. Стеклянный корпус Find X2 будет полностью водонепроницаемым и противоударным. Сенсорный экран на 6,7 дюймов с разрешением QHD+ позволит просматривать контент без малейшего искажения картинки. Гаджет будет работать на базе ОС Android 10 и брендовой внешней оболочке Color.

Анонсированная презентация камерфона Орро Find X2 состоится 6 марта.

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Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:50

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