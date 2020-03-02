Новый Find X2 от компании Oppo станет первым камерфоном 2020 года





Китайский концерн Орро сделал настоящую революцию в сфере современных технологий, представив смартфон Find X в 2018 году. Уникальный гаджет был оснащен дисплеем без рамок со слайдерным корпусом. Не менее удивительной обещает быть новинка 2020 года с тройной камерой с перископическим объективом. Благодаря своим фото- и видео- возможностям и нестандартным набором сенсоров на 13+48+48 Мп Find X2 назван камерфоном последнего поколения.Согласно известным характеристикам, фронтальная камера получит 32-Мп сенсорный датчик, который позволит делать снимки высокого качества. Количество памяти предусмотрено до 512 Гб ОЗУ по обновленному стандарту LPDDR5. Процессор камерфона - Qualcomm Snapdragon 865 на однокристальной системе с энергоэффективными ядрами Kryo Gold.Кроме того, емкость аккумулятора составит 4260 мАч, с возможностью быстрого проводного и беспроводного заряда от 40 до 60 минут. Стеклянный корпус Find X2 будет полностью водонепроницаемым и противоударным. Сенсорный экран на 6,7 дюймов с разрешением QHD+ позволит просматривать контент без малейшего искажения картинки. Гаджет будет работать на базе ОС Android 10 и брендовой внешней оболочке Color.Анонсированная презентация камерфона Орро Find X2 состоится 6 марта.