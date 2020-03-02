АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заметная экономия: Обзор Hyundai Ioniq…
EUR 73.72 USD 66.99
Курс валют на 29.02.2020

"Желаю силы и терпения": Анфиса Чехова поддержала Катю Гордон после скандала с бывшим мужем

Анфиса Чехова поддержала свою коллегу Катю Гордон после скандала с бывшим мужем адвокатом Сергеем Жориным. Исполнительница пожелала подруге силы и терпения.
"Желаю силы и терпения": Анфиса Чехова поддержала Катю Гордон после скандала с бывшим мужем

Анфиса Чехова разместила несколько видео, на которых она рассказывает, что сейчас со стороны эск-супруга Кати Гордон и его друзей в Сети публикуются ролики из прошлого певицы. Телеведущая сообщила, что знакома со своей коллегой уже много лет и попасть в такую ситуацию может каждый человек.

После развода Катя Гордон научилась быть счастливой и полностью изменила свою жизнь. Анфиса Чехова отметила, что у певицы появилось сострадание, которое отсутствует у тех людей, что сейчас публикуют про нее различные ролик, выставляя знаменитость в непотребном виде. Телеведущая назвала свою коллегу "воительницей", которая любит обличать неправду и берет все удары на себя. Но самое неприятное в этой ситуации, как считает Анфиса Чехова, что именно отец ребенка Кати Гордон портит ее жизнь.

Также певица написала: "За любой юридической помощью я обращаюсь только к Кате Гордон. Так что её профессионализм и компетенция для меня незыблемы!". В комментарии Катя Гордон поблагодарила Анфису Чехову за поддержку.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания OPPO официально представила первый смартфон Renо3 Pro на процессоре Mediatek Helio…
Ученые обнаружили сохранившиеся клетки и следы ДНК в скелете…
Агата Муцениеце после расставания с Павлом Прилучным переделала посвященное ему…
Новый смартфон Redmi Note 9 представят уже 12…
Новый Find X2 от компании Oppo станет первым камерфоном 2020…
Актриса Екатерина Вуличенко посоветовала не обращаться к экспертам в Сети и заниматься…
В Москве клиент изнасиловал массажистку во время…
«Нет такого закона»: Мария Кожевникова рассказала, почему они с мужем венчаны, но не зарегистрированы в…
"Желаю силы и терпения": Анфиса Чехова поддержала Катю Гордон после скандала с бывшим…
Владелец MacBook Pro сообщил о поломке экрана во время…
Эксперты назвали 5 основных ошибок начинающих водителей при обслуживании…
«Дайте мне спокойно жить»: Филипп Киркоров устал от…
Елена Степаненко пошутила о неверных мужьях и их любовницах: «Женщина – не спирт, разведенная слабее не…
Онкологи назвали ранний малозаметный признак рака поджелудочной…
В России стартовали продажи беспроводных наушников Galaxy…
В Башкирии школьный автобус столкнулся с…
Звезда «Дом-2» Милена Безбородова не испытывает уважения к Владу…
"Гигиена — это наше все": Светлана Лобода дала совет, как не заразится…
Звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти рассказала о борьбе с четвертой стадией…
Ожирение и лишний вес повышают риск развития…
Звезда «Дом-2» Ирина Пинчук шокировала суммой ежемесячных…
Заметная экономия: Обзор Hyundai Ioniq…
Супруга актёра Михаила Пореченкова Ольга рассказала, что ей больше всего не нравится в любимом…
Аделина Сотникова призналась, что пережила «болезненную любовь» и теперь не доверяет…
Samsung собирается вернуть каплевидный вырез Infinity-U в Galaxy…
Филипп Киркоров собирается посетить конкурс "Евровидение - 2020" со своими…
Алана Мамаева рассказала, что тюремное заключение мужа спасло их…
Максим Фадеев о сердечных приступах у мужчин: "Ни одна женщина не допускает мысль, что причина,…
Просмотреть все новости