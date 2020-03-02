"Желаю силы и терпения": Анфиса Чехова поддержала Катю Гордон после скандала с бывшим мужем

Анфиса Чехова разместила несколько видео, на которых она рассказывает, что сейчас со стороны эск-супруга Кати Гордон и его друзей в Сети публикуются ролики из прошлого певицы. Телеведущая сообщила, что знакома со своей коллегой уже много лет и попасть в такую ситуацию может каждый человек.После развода Катя Гордон научилась быть счастливой и полностью изменила свою жизнь. Анфиса Чехова отметила, что у певицы появилось сострадание, которое отсутствует у тех людей, что сейчас публикуют про нее различные ролик, выставляя знаменитость в непотребном виде. Телеведущая назвала свою коллегу "воительницей", которая любит обличать неправду и берет все удары на себя. Но самое неприятное в этой ситуации, как считает Анфиса Чехова, что именно отец ребенка Кати Гордон портит ее жизнь.Также певица написала: "За любой юридической помощью я обращаюсь только к Кате Гордон. Так что её профессионализм и компетенция для меня незыблемы!". В комментарии Катя Гордон поблагодарила Анфису Чехову за поддержку.