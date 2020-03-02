Эксперты назвали 5 основных ошибок начинающих водителей при обслуживании авто





Как отмечают эксперты, и начинающих, и автолюбителей с определенным стажем можно отнести к двум категориям. Первая – это те, кто интересуется техническими тонкостями функционирования транспортного средства, и вторая – так называемые «пилоты». К этой группе относятся люди, которые не углубляются в изучение принципов работы автомобиля, а только водят его. При этом специалисты считают, что вторая категория менее «опасна», чем первая.Дело в том, что «пилоты» обслуживают автомобили только в автосервисах, тогда как интересующиеся механикой зачастую ремонтируют свою технику сами. Именно в этом случае существует опасность совершить одну из 5 основных ошибок при обслуживании машины. Среди них эксперты отмечают несвоевременный долив масла, что может вывести двигатель из строя, а также систематический недолив или перелив, которые также негативно сказываются на работе автомобиля. Кроме того, обратить внимание рекомендуется и на нежелательное смешение старой и новой жидкости или разнотипных машинных масел.