Ожирение и лишний вес повышают риск развития рака





По данным проведенных учеными исследований, наличие лишнего веса повышает вероятность развития примерно 13 разных видов злокачественных новообразований, в числе которых рак яичников, матки, печени, толстой кишки, пищевода, поджелудочной и молочной желез. При этом специалисты подчеркивают, что чаще всего ожирение появляется у человека в раннем возрасте. По прогнозам ученых, уже в 2020 году количество детей на планете, которые страдают ожирением или имеют избыточный вес, может резко увеличиться. Связано это с употреблением в пищу продуктов, имеющих высокую энергетическую ценность.В связи с указанным выше, эксперты обращаются к людям с призывом стараться максимально тщательно соблюдать здоровый вес и следить за весом своих детей. Многое в данном случае зависит от качества питания, поэтому следует уделить как можно больше внимания качественному, сбалансированному и здоровому рациону.