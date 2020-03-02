Заметная экономия: Обзор Hyundai Ioniq Electric





Возрастающая популярность электрических автомобилей вынуждает многих водителей задаться вопросом, окажется ли покупка электрокара выгодной и главное - практичной. Многие владельцы машин опасаются EV из-за невозможности подзарядить их в домашних условиях, а некоторых отпугивают высокие расходы на обслуживание. Журналисты одного из ведущих британских изданий проверили новую генерацию Hyundai Ioniq Electric по нескольким параметрам.Во первых, автомобиль должен был показать себя в тестовой эксплуатации доступным, комфортабельным, экономным при поездках на большие дистанции. Результаты испытаний показали, что за 307 преодоленных км расход электричества обошелся водителю всего в 9 фунтов стерлингов (приблизительно 770 рублей).Эксперты подсчитали, что подобный заезд на бензине обошелся бы британцу в 21 фунт стерлингов (около 1,8 тысячи рублей). Кроме того, используя зарядное устройство DC Combo Type 2 со скоростью в 50 кВт, журналисту удалось восстановить батарею до 82%. Итогом испытаний стал вердикт: "Несмотря на хлопоты и время, затраченное на зарядку, поездка на электромобиле сэкономила немалые деньги."