АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заметная экономия: Обзор Hyundai Ioniq…
EUR 73.72 USD 66.99
Курс валют на 29.02.2020

Заметная экономия: Обзор Hyundai Ioniq Electric

Иностранные эксперты решили проверить, можно ли эксплуатировать электрокар тем, кто не имеет возможности зарядить его дома. Для этого они выполнили тестовые заезды Hyundai Ioniq Electric и опубликовали обзор на обновленный EV.

Возрастающая популярность электрических автомобилей вынуждает многих водителей задаться вопросом, окажется ли покупка электрокара выгодной и главное - практичной. Многие владельцы машин опасаются EV из-за невозможности подзарядить их в домашних условиях, а некоторых отпугивают высокие расходы на обслуживание. Журналисты одного из ведущих британских изданий проверили новую генерацию Hyundai Ioniq Electric по нескольким параметрам.

Во первых, автомобиль должен был показать себя в тестовой эксплуатации доступным, комфортабельным, экономным при поездках на большие дистанции. Результаты испытаний показали, что за 307 преодоленных км расход электричества обошелся водителю всего в 9 фунтов стерлингов (приблизительно 770 рублей).

Эксперты подсчитали, что подобный заезд на бензине обошелся бы британцу в 21 фунт стерлингов (около 1,8 тысячи рублей). Кроме того, используя зарядное устройство DC Combo Type 2 со скоростью в 50 кВт, журналисту удалось восстановить батарею до 82%. Итогом испытаний стал вердикт: "Несмотря на хлопоты и время, затраченное на зарядку, поездка на электромобиле сэкономила немалые деньги."

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Авторские новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали 5 основных ошибок начинающих водителей при обслуживании…
«Дайте мне спокойно жить»: Филипп Киркоров устал от…
Елена Степаненко пошутила о неверных мужьях и их любовницах: «Женщина – не спирт, разведенная слабее не…
Онкологи назвали ранний малозаметный признак рака поджелудочной…
В России стартовали продажи беспроводных наушников Galaxy…
В Башкирии школьный автобус столкнулся с…
Звезда «Дом-2» Милена Безбородова не испытывает уважения к Владу…
"Гигиена — это наше все": Светлана Лобода дала совет, как не заразится…
Звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти рассказала о борьбе с четвертой стадией…
Ожирение и лишний вес повышают риск развития…
Звезда «Дом-2» Ирина Пинчук шокировала суммой ежемесячных…
Заметная экономия: Обзор Hyundai Ioniq…
Супруга актёра Михаила Пореченкова Ольга рассказала, что ей больше всего не нравится в любимом…
Аделина Сотникова призналась, что пережила «болезненную любовь» и теперь не доверяет…
Samsung собирается вернуть каплевидный вырез Infinity-U в Galaxy…
Филипп Киркоров собирается посетить конкурс "Евровидение - 2020" со своими…
Алана Мамаева рассказала, что тюремное заключение мужа спасло их…
Максим Фадеев о сердечных приступах у мужчин: "Не одна женщина не допускает мысль, что причина,…
Эксперты рассказали, как действовать при заклинившем замке…
Эксперты: "iPhone 12 поможет превзойти Galaxy S20 благодаря новой…
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров сделал предложение Анастасии…
Mercedes показала на видео салон обновленного…
«Это гроши»: Звезду «Дома-2» Алёну Рапунцель травят за высказывание о 70 тысячах на…
Ольга Бузова похвасталась роскошным обручальным кольцом с…
Врачи назвали главные преимущества холодного душа для…
Смартфон Meizu 17 будет оснащен горизонтальной камерой на 4…
"Селфи без прикрас": Алла Пугачева поразила фанатов новым…
Супруга актёра Георгия Мартиросяна рассказала о начале их отношений: Испытывал, как…
Просмотреть все новости