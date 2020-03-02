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«Дайте мне спокойно жить»: Филипп Киркоров устал от публичности

Российский артист Филипп Киркоров в эфире программы «Однажды» на телеканале «НТВ» рассказал, что устал от публичности. Он отметил, что внимание поклонников ему по-прежнему нравится, однако сейчас «известность дается особенно тяжело».
«Дайте мне спокойно жить»: Филипп Киркоров устал от публичности

Народный артист России, Молдавии и Украины почти 30 лет покоряет слушателей своим музыкальным талантом. Выдающегося исполнителя неформально называют «Королем российской эстрады», а его личная жизнь всегда на слуху у поклонников. Бывшая супруга Филиппа Киркорова Алла Пугачева - не менее известная личность и считается Примадонной отечественного шоу-бизнеса. Кроме того, вся семья, включая родных и крестных детей, настолько популярна, что имена даже самых младших знают в США и Европе.

В своем интервью 52-летний поп-исполнитель признался, что всегда «хотел быть публично обожаемым», но сейчас «известность дается особенно тяжело», и нередко он находится в состоянии стресса. По словам Филиппа Киркорова, бороться с тревогой и нервозностью ему помогает шоппинг, который в шутку называет «личным наркотиком». Певец дополнил, что если у него по какой-то причине нет возможности купить желаемую вещь «прямо сейчас», он начинает переживать еще сильнее.

Бывший супруг Примадонны считает свою профессиональную деятельность «любимым делом», потому он «отдается ему со всей душой, прикладывая огромное количество усилий». Филипп Киркоров отметил, что мешает «только одно – чужая молва и слухи», но «без этого в шоу-бизнесе не обойтись».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:04

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