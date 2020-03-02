Samsung собирается вернуть каплевидный вырез Infinity-U в Galaxy A41
За последние годы Samsung успела представить несколько вариантов дизайна дисплея для своих линеек, среди который выделился каплевидный вырез для камеры Infinity-U. Теперь появилась информация, что компания собирается вернуть старую форму в Galaxy A41.
Учитывая выход Galaxy Note 10 в прошлом году, а также Note 20, Galaxy A71 и A51 в этом году, можно было бы предположить, что Samsung остановился на новом языке дизайна. Последний представлен Infinity-O - круглым и слегка продолговатым вырезом, расположенным в середине экрана. Вопреки ожиданием, новые рендеры Galaxy A41 не имеют ничего общего с инновационными линейками. Как сообщается, новинка получит 25-мегапиксельную фронтальную камеру с каплевидной выемкой Infinity-U, которая использовалась в старых поколениях.
Задняя часть Galaxy A41 выглядит более современно: здесь наблюдается прямоугольный форм-фактор для тройного объектива. Сообщается, что один из модулей предстанет в качестве 48-мегапиксельного датчика, а характеристики двух других пока неизвестны. Наряду с восьмиъядерным процессором MediaTek Helio P65 с тактовой частотой 1,7 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и аккумулятором емкостью 3500 мАч Galaxy A41 заслужит звания конкурентоспособного смартфона в среднем ценовом сегменте.
Учитывая выход Galaxy Note 10 в прошлом году, а также Note 20, Galaxy A71 и A51 в этом году, можно было бы предположить, что Samsung остановился на новом языке дизайна. Последний представлен Infinity-O - круглым и слегка продолговатым вырезом, расположенным в середине экрана. Вопреки ожиданием, новые рендеры Galaxy A41 не имеют ничего общего с инновационными линейками. Как сообщается, новинка получит 25-мегапиксельную фронтальную камеру с каплевидной выемкой Infinity-U, которая использовалась в старых поколениях.
Задняя часть Galaxy A41 выглядит более современно: здесь наблюдается прямоугольный форм-фактор для тройного объектива. Сообщается, что один из модулей предстанет в качестве 48-мегапиксельного датчика, а характеристики двух других пока неизвестны. Наряду с восьмиъядерным процессором MediaTek Helio P65 с тактовой частотой 1,7 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и аккумулятором емкостью 3500 мАч Galaxy A41 заслужит звания конкурентоспособного смартфона в среднем ценовом сегменте.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:50