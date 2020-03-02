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Елена Степаненко пошутила о неверных мужьях и их любовницах: «Женщина – не спирт, разведенная слабее не становится»

Елена Степаненко включила в свою программу новые шутки, касающиеся «разведенок», неверных мужей и их любовниц. С одной из таких историй юмористка недавно выступила на сцене.
Елена Степаненко пошутила о неверных мужьях и их любовницах: «Женщина – не спирт, разведенная слабее не становится»

Не так давно Елена Степаненко впервые после длительного периода молчания прокомментировала развод с Евгением Петросяном, а также рассказала о своем отношении к происходящему. Юмористка отметила, что зла на бывшего мужа не держит и продолжает молиться за его здоровье, однако выступать с ним на одной сцене больше не желает.

Кроме того, немного отойдя от громкого развода, Степаненко решила своеобразно использовать и обыграть произошедшее. Так, теперь в новой программе артистки появились шутки о неверных мужьях и их любовницах. С одной из таких «историй от первого лица» экс-супруга Петросяна недавно выступила перед зрителями. В «манифесте разведенки» юмористка рассказала о том, как застукала неверного возлюбленного с другой, а также гордо сообщила, что «женщина – не спирт, разведенная слабее не становится».

Елена Степаненко отметила, что таких, как она, не бросают, а теряют. И, стоит отметить, артистка сейчас соответствует заявленному образу «сильной и независимой женщины», так как после развода с Петросяном она заметно похудела и похорошела.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:55

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