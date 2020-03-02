Онкологи назвали ранний малозаметный признак рака поджелудочной железы





Как утверждают специалисты британского Национального центра здравоохранения, на самых ранних стадиях развития рака, как правило, не возникает никаких симптомов. Однако существуют ранние признаки, в числе которых можно назвать болезненные ощущения в области живота или спины, которые могут внезапно появляться и столь же внезапно отступать. Кроме того, боли в таком случае часто усиливаются после приема пищи или в положении лежа. Как утверждают британские онкологи, примерно 70% людей с таким заболеванием обращаются к медикам именно из-за постоянных болезненных ощущений, которые сами они называют ноющими тупыми болями., - утверждают медики. Некоторые люди, добавляют специалисты, в таких ситуациях сталкиваются только с болями в середине спины, которые долго не проходят.