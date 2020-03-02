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Онкологи назвали ранний малозаметный признак рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы развивается из-за неконтролируемого процесса роста клеток в одном из ключевых органов пищеварительной системы. Лечение этого недуга будет зависеть от расположения опухоли, стадии ее развития и типа. При этом, как отмечают опытные онкологи, существует ранний признак онкологического заболевания поджелудочной железы, который поможет своевременно выявить проблему и повысить шансы на успешное излечение.
Онкологи назвали ранний малозаметный признак рака поджелудочной железы

Как утверждают специалисты британского Национального центра здравоохранения, на самых ранних стадиях развития рака, как правило, не возникает никаких симптомов. Однако существуют ранние признаки, в числе которых можно назвать болезненные ощущения в области живота или спины, которые могут внезапно появляться и столь же внезапно отступать. Кроме того, боли в таком случае часто усиливаются после приема пищи или в положении лежа. Как утверждают британские онкологи, примерно 70% людей с таким заболеванием обращаются к медикам именно из-за постоянных болезненных ощущений, которые сами они называют ноющими тупыми болями.

«Эта боль может начаться в районе живота, а позднее распространиться на всю поясницу. Боли усиливаются в лежачем положении и проходят, если человек наклоняется вперед. Состояние может также усугубиться после приема пищи», - утверждают медики. Некоторые люди, добавляют специалисты, в таких ситуациях сталкиваются только с болями в середине спины, которые долго не проходят.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:46

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