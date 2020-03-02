Онкологи назвали ранний малозаметный признак рака поджелудочной железы
Рак поджелудочной железы развивается из-за неконтролируемого процесса роста клеток в одном из ключевых органов пищеварительной системы. Лечение этого недуга будет зависеть от расположения опухоли, стадии ее развития и типа. При этом, как отмечают опытные онкологи, существует ранний признак онкологического заболевания поджелудочной железы, который поможет своевременно выявить проблему и повысить шансы на успешное излечение.
Как утверждают специалисты британского Национального центра здравоохранения, на самых ранних стадиях развития рака, как правило, не возникает никаких симптомов. Однако существуют ранние признаки, в числе которых можно назвать болезненные ощущения в области живота или спины, которые могут внезапно появляться и столь же внезапно отступать. Кроме того, боли в таком случае часто усиливаются после приема пищи или в положении лежа. Как утверждают британские онкологи, примерно 70% людей с таким заболеванием обращаются к медикам именно из-за постоянных болезненных ощущений, которые сами они называют ноющими тупыми болями.
«Эта боль может начаться в районе живота, а позднее распространиться на всю поясницу. Боли усиливаются в лежачем положении и проходят, если человек наклоняется вперед. Состояние может также усугубиться после приема пищи», - утверждают медики. Некоторые люди, добавляют специалисты, в таких ситуациях сталкиваются только с болями в середине спины, которые долго не проходят.
Как утверждают специалисты британского Национального центра здравоохранения, на самых ранних стадиях развития рака, как правило, не возникает никаких симптомов. Однако существуют ранние признаки, в числе которых можно назвать болезненные ощущения в области живота или спины, которые могут внезапно появляться и столь же внезапно отступать. Кроме того, боли в таком случае часто усиливаются после приема пищи или в положении лежа. Как утверждают британские онкологи, примерно 70% людей с таким заболеванием обращаются к медикам именно из-за постоянных болезненных ощущений, которые сами они называют ноющими тупыми болями.
«Эта боль может начаться в районе живота, а позднее распространиться на всю поясницу. Боли усиливаются в лежачем положении и проходят, если человек наклоняется вперед. Состояние может также усугубиться после приема пищи», - утверждают медики. Некоторые люди, добавляют специалисты, в таких ситуациях сталкиваются только с болями в середине спины, которые долго не проходят.
Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:46