АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заметная экономия: Обзор Hyundai Ioniq…
EUR 73.72 USD 66.99
Курс валют на 29.02.2020

Звезда «Дом-2» Ирина Пинчук шокировала суммой ежемесячных трат

Экс-участница проекта «Дом-2» Ирина Пинчук показала скрин своего онлайн-банка. Выяснилось, что траты девушки превысили 2 миллиона рублей всего за один месяц. Такая большая сумма повергла в шок ее фолловеров.
Звезда «Дом-2» Ирина Пинчук шокировала суммой ежемесячных трат

У звезды проекта «Дом-2» Ирины Пинчук активная и роскошная жизнь. Брюнетка позволяет себе походы в дорогие рестораны, путешествия и систематические процедуры по уходу за собой в салонах красоты. Где именно красотка берет деньги, чтобы жить на широкую ногу, пока все еще остается в тайне. Однако Ирина Пинчук охотно рассказывает о том, сколько средств в месяц у нее уходит, чтобы жить, ни в чем не нуждаясь.

Так, по словам Ирины, в ее гардеробе нет дорогих и брендовых вещей, а одежду она заказывает в основном с китайских сайтов. Пинчук уверена, что нет смысла тратить на вещи лишние деньги.

Бывшая участница телестройки подчеркивает, деньги с неба ей не сыпятся, а когда-то было время, что она маникюр не могла себе позволить сделать, а денег практически ни на что не хватало, поэтому приходилось ходить без него. Сейчас же звезда проекта «Дом-2» Ирина Пинчук не стесняется того, сколько тратит, и постоянно об это рассказывает своим поклонникам.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:14

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали 5 основных ошибок начинающих водителей при обслуживании…
«Дайте мне спокойно жить»: Филипп Киркоров устал от…
Елена Степаненко пошутила о неверных мужьях и их любовницах: «Женщина – не спирт, разведенная слабее не…
Онкологи назвали ранний малозаметный признак рака поджелудочной…
В России стартовали продажи беспроводных наушников Galaxy…
В Башкирии школьный автобус столкнулся с…
Звезда «Дом-2» Милена Безбородова не испытывает уважения к Владу…
"Гигиена — это наше все": Светлана Лобода дала совет, как не заразится…
Звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти рассказала о борьбе с четвертой стадией…
Ожирение и лишний вес повышают риск развития…
Звезда «Дом-2» Ирина Пинчук шокировала суммой ежемесячных…
Заметная экономия: Обзор Hyundai Ioniq…
Супруга актёра Михаила Пореченкова Ольга рассказала, что ей больше всего не нравится в любимом…
Аделина Сотникова призналась, что пережила «болезненную любовь» и теперь не доверяет…
Samsung собирается вернуть каплевидный вырез Infinity-U в Galaxy…
Филипп Киркоров собирается посетить конкурс "Евровидение - 2020" со своими…
Алана Мамаева рассказала, что тюремное заключение мужа спасло их…
Максим Фадеев о сердечных приступах у мужчин: "Не одна женщина не допускает мысль, что причина,…
Эксперты рассказали, как действовать при заклинившем замке…
Эксперты: "iPhone 12 поможет превзойти Galaxy S20 благодаря новой…
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров сделал предложение Анастасии…
Mercedes показала на видео салон обновленного…
«Это гроши»: Звезду «Дома-2» Алёну Рапунцель травят за высказывание о 70 тысячах на…
Ольга Бузова похвасталась роскошным обручальным кольцом с…
Врачи назвали главные преимущества холодного душа для…
Смартфон Meizu 17 будет оснащен горизонтальной камерой на 4…
"Селфи без прикрас": Алла Пугачева поразила фанатов новым…
Супруга актёра Георгия Мартиросяна рассказала о начале их отношений: Испытывал, как…
Просмотреть все новости