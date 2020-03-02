Звезда «Дом-2» Ирина Пинчук шокировала суммой ежемесячных трат





У звезды проекта «Дом-2» Ирины Пинчук активная и роскошная жизнь. Брюнетка позволяет себе походы в дорогие рестораны, путешествия и систематические процедуры по уходу за собой в салонах красоты. Где именно красотка берет деньги, чтобы жить на широкую ногу, пока все еще остается в тайне. Однако Ирина Пинчук охотно рассказывает о том, сколько средств в месяц у нее уходит, чтобы жить, ни в чем не нуждаясь.Так, по словам Ирины, в ее гардеробе нет дорогих и брендовых вещей, а одежду она заказывает в основном с китайских сайтов. Пинчук уверена, что нет смысла тратить на вещи лишние деньги.Бывшая участница телестройки подчеркивает, деньги с неба ей не сыпятся, а когда-то было время, что она маникюр не могла себе позволить сделать, а денег практически ни на что не хватало, поэтому приходилось ходить без него. Сейчас же звезда проекта «Дом-2» Ирина Пинчук не стесняется того, сколько тратит, и постоянно об это рассказывает своим поклонникам.