"Гигиена — это наше все": Светлана Лобода дала совет, как не заразится вирусом

Несколько дней назад Светлана Лобода сообщила поклонникам, что улетела в Париж. Сегодня знаменитость опубликовала несколько фотографий в черной медицинской маске и рассказала, что Лувр закрыли, и ежедневные новости становятся все тревожнее. Исполнительница обратилась к своим преданным поклонникам и написала, что если они путешествуют, то им нужно почитать о правилах профилактики, безопасности в самолетах, масках и санитайзерах. В конце Светлана Лобода добавила:Поклонники попросили исполнительницу беречь себя и своих близких, а также реже посещать общественные места. Некоторые начали спрашивать, зачем Светлана Лобода улетела во Францию, ведь сейчас довольно сложная ситуация с коронавирусом. Но ответа от певицы пока не получили.