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"Гигиена — это наше все": Светлана Лобода дала совет, как не заразится вирусом

Светлана Лобода дала совет своим поклонникам, как не заразится вирусом. Известная исполнительница в своем Instagram написала, что если люди отправляются в путешествие, то им необходимо почитать о правилах профилактики и не забывать о личной гигиене.
"Гигиена — это наше все": Светлана Лобода дала совет, как не заразится вирусом

Несколько дней назад Светлана Лобода сообщила поклонникам, что улетела в Париж. Сегодня знаменитость опубликовала несколько фотографий в черной медицинской маске и рассказала, что Лувр закрыли, и ежедневные новости становятся все тревожнее. Исполнительница обратилась к своим преданным поклонникам и написала, что если они путешествуют, то им нужно почитать о правилах профилактики, безопасности в самолетах, масках и санитайзерах. В конце Светлана Лобода добавила: "Сегодня все это имеет огромное значение и может уберечь вас от неприятных последствий. Гигиена — это наше все".

Поклонники попросили исполнительницу беречь себя и своих близких, а также реже посещать общественные места. Некоторые начали спрашивать, зачем Светлана Лобода улетела во Францию, ведь сейчас довольно сложная ситуация с коронавирусом. Но ответа от певицы пока не получили.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:28

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