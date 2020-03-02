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Владелец MacBook Pro сообщил о поломке экрана во время авиаперелёта

Владелец фирменного ноутбука от Apple MacBook Pro сообщил о внезапном повреждении компьютера во время перелёта на самолёте. Экран вышел из строя после того, как впереди сидящий пассажир решил устроиться на своём месте поудобнее и откинул спинку кресла.

Происшествие случилось на борту самолёта во время авиарейса, когда мужчина работал за своим ноутбуком. В это же время пассажир, находившийся впереди, захотел опустить спинку своего кресла и тем самым повредил экран. Лёгкий толчок вывел из строя дисплей, получивший значительные повреждения и не подлежащий ремонту. Пострадавший обратился с письмом к авиаперевозчику Delta Airlines и объяснил ситуацию.

При этом он отметил, бортпроводница не проявила особого сочувствия к его проблеме, поскольку указала на то, что и другие люди имеют право совершать авиаперелёты с комфортном. Мужчина решил потребовать компенсацию за причинённый ущерб, так как цена за MacBook Pro превышает стоимость любой другой модели ноутбука от конкурентов. Однако, согласно утверждениям официальных представителей компании, их вины в произошедшем нет. Они посоветовали владельцу компьютера внимательнее следить за своим ноутбуком. И всё же они решили пойти на уступки и предложить пострадавшему возмещение в виде 7500 бесплатных миль для перелётов.

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Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:22

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