Аделина Сотникова призналась, что пережила «болезненную любовь» и теперь не доверяет мужчинам
Первая в истории России Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании дала интервью в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». Аделина Сотникова призналась, что пережила «болезненную любовь», и теперь ей «сложно доверять мужчинам».
23-летняя спортсменка с юного возраста считается «вундеркиндом» фигурного катания. По ее словам, даже будучи ребенком, из-за постоянных тренировок она всегда ощущала за собой ответственность и «упустила немало детских радостей». В студии шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым чемпионка рассказала о своей первой и единственной любви, которую назвала «болезненной».
«Если я полюбила, то кажется, что это навсегда. Но в плане отношений я очень неопытная», - сообщила Аделина Сотникова. В своей истории про первую любовь она несколько раз упомянула, что после вынужденного расставания с молодым человеком у нее «остались какие-то шрамы», но дополнила: «возможно, необходимо еще немного времени и терпения».
Однако «болезненная любовь» все же повлияла на будущее Аделины Сотниковой. По словам фигуристки, ей «очень сложно доверять мужчинам»но, несмотря на осторожность, спортсменка считает себя открытым человеком для новых знакомств и всегда с радостью реагирует на знаки внимания молодых поклонников. Она отметила: «желание общаться есть, а голова занята совсем другим».
Как известно, олимпийская чемпионка заявила о завершении спортивной карьеры. Возможно, теперь у Аделины Сотниковой появится больше времени для личной жизни, если она этого захочет.
23-летняя спортсменка с юного возраста считается «вундеркиндом» фигурного катания. По ее словам, даже будучи ребенком, из-за постоянных тренировок она всегда ощущала за собой ответственность и «упустила немало детских радостей». В студии шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым чемпионка рассказала о своей первой и единственной любви, которую назвала «болезненной».
«Если я полюбила, то кажется, что это навсегда. Но в плане отношений я очень неопытная», - сообщила Аделина Сотникова. В своей истории про первую любовь она несколько раз упомянула, что после вынужденного расставания с молодым человеком у нее «остались какие-то шрамы», но дополнила: «возможно, необходимо еще немного времени и терпения».
Однако «болезненная любовь» все же повлияла на будущее Аделины Сотниковой. По словам фигуристки, ей «очень сложно доверять мужчинам»но, несмотря на осторожность, спортсменка считает себя открытым человеком для новых знакомств и всегда с радостью реагирует на знаки внимания молодых поклонников. Она отметила: «желание общаться есть, а голова занята совсем другим».
Как известно, олимпийская чемпионка заявила о завершении спортивной карьеры. Возможно, теперь у Аделины Сотниковой появится больше времени для личной жизни, если она этого захочет.