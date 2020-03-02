АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заметная экономия: Обзор Hyundai Ioniq…
EUR 73.72 USD 66.99
Курс валют на 29.02.2020

Аделина Сотникова призналась, что пережила «болезненную любовь» и теперь не доверяет мужчинам

Первая в истории России Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании дала интервью в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». Аделина Сотникова призналась, что пережила «болезненную любовь», и теперь ей «сложно доверять мужчинам».
Аделина Сотникова призналась, что пережила «болезненную любовь» и теперь не доверяет мужчинам

23-летняя спортсменка с юного возраста считается «вундеркиндом» фигурного катания. По ее словам, даже будучи ребенком, из-за постоянных тренировок она всегда ощущала за собой ответственность и «упустила немало детских радостей». В студии шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым чемпионка рассказала о своей первой и единственной любви, которую назвала «болезненной».

«Если я полюбила, то кажется, что это навсегда. Но в плане отношений я очень неопытная», - сообщила Аделина Сотникова. В своей истории про первую любовь она несколько раз упомянула, что после вынужденного расставания с молодым человеком у нее «остались какие-то шрамы», но дополнила: «возможно, необходимо еще немного времени и терпения».

Однако «болезненная любовь» все же повлияла на будущее Аделины Сотниковой. По словам фигуристки, ей «очень сложно доверять мужчинам»но, несмотря на осторожность, спортсменка считает себя открытым человеком для новых знакомств и всегда с радостью реагирует на знаки внимания молодых поклонников. Она отметила: «желание общаться есть, а голова занята совсем другим».

Как известно, олимпийская чемпионка заявила о завершении спортивной карьеры. Возможно, теперь у Аделины Сотниковой появится больше времени для личной жизни, если она этого захочет.

+Дзен +Яндекс новости
Спорт / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:57

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали 5 основных ошибок начинающих водителей при обслуживании…
«Дайте мне спокойно жить»: Филипп Киркоров устал от…
Елена Степаненко пошутила о неверных мужьях и их любовницах: «Женщина – не спирт, разведенная слабее не…
Онкологи назвали ранний малозаметный признак рака поджелудочной…
В России стартовали продажи беспроводных наушников Galaxy…
В Башкирии школьный автобус столкнулся с…
Звезда «Дом-2» Милена Безбородова не испытывает уважения к Владу…
"Гигиена — это наше все": Светлана Лобода дала совет, как не заразится…
Звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти рассказала о борьбе с четвертой стадией…
Ожирение и лишний вес повышают риск развития…
Звезда «Дом-2» Ирина Пинчук шокировала суммой ежемесячных…
Заметная экономия: Обзор Hyundai Ioniq…
Супруга актёра Михаила Пореченкова Ольга рассказала, что ей больше всего не нравится в любимом…
Аделина Сотникова призналась, что пережила «болезненную любовь» и теперь не доверяет…
Samsung собирается вернуть каплевидный вырез Infinity-U в Galaxy…
Филипп Киркоров собирается посетить конкурс "Евровидение - 2020" со своими…
Алана Мамаева рассказала, что тюремное заключение мужа спасло их…
Максим Фадеев о сердечных приступах у мужчин: "Не одна женщина не допускает мысль, что причина,…
Эксперты рассказали, как действовать при заклинившем замке…
Эксперты: "iPhone 12 поможет превзойти Galaxy S20 благодаря новой…
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров сделал предложение Анастасии…
Mercedes показала на видео салон обновленного…
«Это гроши»: Звезду «Дома-2» Алёну Рапунцель травят за высказывание о 70 тысячах на…
Ольга Бузова похвасталась роскошным обручальным кольцом с…
Врачи назвали главные преимущества холодного душа для…
Смартфон Meizu 17 будет оснащен горизонтальной камерой на 4…
"Селфи без прикрас": Алла Пугачева поразила фанатов новым…
Супруга актёра Георгия Мартиросяна рассказала о начале их отношений: Испытывал, как…
Просмотреть все новости