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Эксперты рассказали, как действовать при заклинившем замке багажника

Многие автомобилисты сталкиваются с такой проблемой, как блокировка замка багажного отделения. Причин для ее возникновения может быть множество. Эксперты же решили поделиться с водителями советами о том, как действовать в подобной ситуации.
Эксперты рассказали, как действовать при заклинившем замке багажника

Перед тем, как заняться непосредственно вскрытием замка багажника, сначала следует определить причину проблемы. Заклинить замок может от попадания в него грязи, из-за поломки в приводе замках, при повреждении самого запорного механизма. Также замок порой отказывается открываться из-за ржавчины или окислившихся контактов и по ряду других причин. Если все попытки открыть замок снаружи завершились неудачей, на помощь придут отвертка, фонарик, шило и ключ-трещотка, которые помогут вскрыть замок изнутри. Для этого придется сложить спинку сидений заднего пассажирского ряда, снять обшивку и получить доступ к самому механизму.

После этого нужно выполнить демонтаж крепежей замка, после чего можно будет надавить на рычаг и открыть крышку багажника. Далее останется лишь осмотреть механизм для более точного выявления причины поломки. В случаях, когда доступ к багажному отсеку требуется получить незамедлительно, можно прибегнуть к взлому основного запорного механизма. К примеру, на старых моделях авто открыть багажник можно даже, резко дернув крышку на себя. В противном случае придется отгибать сам замок с помощью дополнительных инструментов. Разумеется, такие действия впоследствии потребуют не только ремонта самого замка, но и выполнения кузовных работ.

Впрочем, отмечают специалисты, перед тем, как прибегать к столь радикальным методам, лучше всего обратиться в сервисный центр, сотрудники которого лучше знают, как поступать в подобных ситуациях. Опытные механики смогут аккуратно вскрыть замок и при необходимости выполнить его замену.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 15:23

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