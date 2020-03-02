Эксперты: "iPhone 12 поможет превзойти Galaxy S20 благодаря новой функции"





IPhone 7 и его более поздние версии имеют степень защиты IP68. Она позволяет новейшему iPhone 11 "выживать" после получасового пребывания на глубине до 4 метров, в то время, как iPhone 11 Pro и Pro Max - до 4 метров. Учитывая, что они уже устойчивы к влаге (и пыли), недавно опубликованный патент для iPhone 12 является совершенно новой почвой для Apple. Производитель хочет обучить дисплей смартфона понимать разницу между брызгами воды и давлением пальца пользователя. Подобная технология позволит ему функционировать даже тогда, когда экран покрыт водой.А точнее, в документе упоминаются многочисленные устройства, которые будут работать, будучи "погруженными в жидкость". Хотя речь идет в основном о будущем Phone 12, эта функция также разрабатывается и для меньшего гаджета - Apple Watch 6. Эксперты сообщают, что с каждым годом Apple предоставляет своим клиентам новые возможности, поэтому инновационная "подводная технология" в скором времени появится для других девайсов.