Звезда «Дома-2» Илья Яббаров сделал предложение Анастасии Голд





Между звездами проекта «Дом-2» Анастасией Голд и Ильей Яббаровым часто случаются конфликты. Пара несколько раз расходилась, но потом мирилась, и вновь ребята утверждали, что счастливы вместе и не могут друг без друга. Более того, в самом начале года Илья Яббаров заявлял, что хочет жениться на Анастасии Голд.Видимо, мечта Анастасии Голд сбылась. И на праздник Илья Яббаров преподнес любимой девушке не только мягкую игрушку и букет цветов, но и заветное кольцо, которое украсит ее палец. Судя по фотографиям, украшение с бриллиантом в оправе сапфиров. Пока все подробности того, что именно произошло, неизвестны, но поклонники уверены, что молодой человек сделал предложение.Стоит отметить, на данный момент у Ильи Яббарова случилась ссора с матерью его ребенка Аленой Рапунцель. Анастасия Голд в этом конфликте всячески защищает своего избранника.