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Звезда «Дома-2» Илья Яббаров сделал предложение Анастасии Голд

В Сети обсуждают то, что в эфире проекта «Дом-2», который зрители смогут увидеть 8 марта, Илья Яббаров все-таки сделал предложение Анастасии Голд. Девушка никогда не скрывала, что мечтает узаконить отношения с возлюбленным.
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров сделал предложение Анастасии Голд

Между звездами проекта «Дом-2» Анастасией Голд и Ильей Яббаровым часто случаются конфликты. Пара несколько раз расходилась, но потом мирилась, и вновь ребята утверждали, что счастливы вместе и не могут друг без друга. Более того, в самом начале года Илья Яббаров заявлял, что хочет жениться на Анастасии Голд.

Видимо, мечта Анастасии Голд сбылась. И на праздник Илья Яббаров преподнес любимой девушке не только мягкую игрушку и букет цветов, но и заветное кольцо, которое украсит ее палец. Судя по фотографиям, украшение с бриллиантом в оправе сапфиров. Пока все подробности того, что именно произошло, неизвестны, но поклонники уверены, что молодой человек сделал предложение.

Стоит отметить, на данный момент у Ильи Яббарова случилась ссора с матерью его ребенка Аленой Рапунцель. Анастасия Голд в этом конфликте всячески защищает своего избранника.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:15

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