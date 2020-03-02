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Филипп Киркоров собирается посетить конкурс "Евровидение - 2020" со своими детьми

Филипп Киркоров показал поклонникам в Instagram видео, снятое во время интервью. Также король российской эстрады сообщил, что собирается посетить конкурс "Евровидение - 2020" со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином-Кристином.
Филипп Киркоров собирается посетить конкурс "Евровидение - 2020" со своими детьми

Филипп Киркоров рассказал, что интервью он дал одному из эстонских телеканалов еще неделю назад. Певец сообщил, что когда он не знал, кто будет представлять эту страну на конкурсе "Евровидение - 2020". Знаменитость пообещал, что если отбор пойдет Уку Сувисте, то он с детьми Аллой-Викторией и Мартином-Кристином будет болеть за него в Роттердаме. В прошлом году наследникам короля российского шоу-бизнеса очень понравилось на международном конкурсе, где они поддерживали Сергея Лазарева.

В комментарии Филипп Киркоров написал, что ждет вестей по участнику от России и спросил у своих подписчиков, кто является их фаворитом. Фанаты разошлись во мнениях. Одни отдали предпочтение певице Zivert, другие Александру Панайотову. Также многие написали, что были бы рады видеть на международном конкурсе Филиппа Киркорова.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:46

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