В России стартовали продажи беспроводных наушников Galaxy Buds+





Новое поколение Galaxy Buds+ являются первыми в мире беспроводными наушниками с двухполосной акустической системой. Эта технология обеспечивает звучание с более широким диапазоном высоких и низких частот. Кроме того, аксессуар имеет два внешних инновационных микрофона и один внутренний, что дает возможность получать чистый звук и защищает от фоновых шумов.Galaxy Buds+ можно зарядить на любом беспроводном устройстве, совместимом с Qi или прямо с телефона Galaxy. Автономное время работы беспроводных наушников составляет 11 часов, и такой же временной промежуток обеспечивает чехол-аккумулятор. При этом заряжается аксессуар очень быстро: уже через минуту питания хватит почти на час функционирования.Южнокорейская компания Samsung выпустила новый гаджет в трех цветовых решениях: белом, черном и голубом. При этом каждому набору беспроводных наушников соответствует чехол того же оттенка.