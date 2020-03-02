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В России стартовали продажи беспроводных наушников Galaxy Buds+

Южнокорейская компания Samsung объявила о старте продаж в России беспроводных наушников Galaxy Buds+. Новинка представлена в трех цветовых решениях: белом, черном и голубом.
В России стартовали продажи беспроводных наушников Galaxy Buds+

Новое поколение Galaxy Buds+ являются первыми в мире беспроводными наушниками с двухполосной акустической системой. Эта технология обеспечивает звучание с более широким диапазоном высоких и низких частот. Кроме того, аксессуар имеет два внешних инновационных микрофона и один внутренний, что дает возможность получать чистый звук и защищает от фоновых шумов.

Galaxy Buds+ можно зарядить на любом беспроводном устройстве, совместимом с Qi или прямо с телефона Galaxy. Автономное время работы беспроводных наушников составляет 11 часов, и такой же временной промежуток обеспечивает чехол-аккумулятор. При этом заряжается аксессуар очень быстро: уже через минуту питания хватит почти на час функционирования.

Южнокорейская компания Samsung выпустила новый гаджет в трех цветовых решениях: белом, черном и голубом. При этом каждому набору беспроводных наушников соответствует чехол того же оттенка.

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Технологии
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:37

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