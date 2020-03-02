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Mercedes показала на видео салон обновленного E-Class

Обновленному Mercedes E-Class еще только предстоит дебютировать, однако производитель уже опубликовал в Сети видео, на котором демонстрирует салон новинки. При этом ряд источников раскрывают предполагаемые характеристики автомобиля.

Руководство немецкой компании решило продемонстрировать изменения в салоне обновленного Mercedes E-Class на видеоролике. Данный автомобиль, как планирует производитель, должен дебютировать уже через несколько дней в рамках Женевского автосалона, пока же поклонникам марки предлагают ознакомиться с его «внутренним мирам». На опубликованных кадрах можно увидеть, что машина обзавелась новой мультимедийной системой, которая управляется сразу с двух сенсорных дисплеев. Установлен в салоне и новый руль, на котором расположились специальные сенсоры.

По данным ряда источников машина также получит обновленные бампера и радиаторную решетку, а также переработанную головную оптику. Кроме того, ожидается выход гибридной версии Mercedes E-Class сразу в двух различных комплектациях. В основе же нового Mercedes E-Class изначально лежит 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 272 л.с. Сообщается и о более продвинутой версии с 3,0-литровым турбомотором на 367 л.с. мощности.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 15:15

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