Алана Мамаева рассказала, что тюремное заключение мужа спасло их брак





В августе 2013 года Алана Мамаева во второй раз вышла замуж за полузащитника клуба «Ростов» и сборной России по футболу. В том же году в СМИ обсуждался громкий уход Павла Мамаева из ЦСК, который якобы сопровождался конфликтом с главным тренером Леонидом Слуцким. Через 3 года большой резонанс в Сети получило видео с шумной вечеринки футболиста, из-за которого его обвинили в «возмутительном и недопустимом поведении». Однако наибольших масштабов достиг инцидент, случившийся осенью 2018 года.Муж Аланы Мамаевой стал участником избиения чиновника Минпромторга Дениса Пака в одном из заведений Москвы, а за несколько часов до этого – персонального водителя сотрудницы «Первого канала». По обоим эпизодам было заведено уголовное дело и после расследования всех обстоятельств Павел Мамаев был приговорен к тюремному заключению на 11 месяцев. Кроме того, жена футболиста обвинила его в измене, и в одном из интервью заявила, что «он попал в тюрьму из-за любовницы».После освобождения супруга Алана Мамаева призналась, что простила его, и уверена, что он «на самом деле стал другим человеком». По словам модели, Павел Мамаев «думает о своей жизни» и осознал все, «что делал не так». В заключение она дополнила: