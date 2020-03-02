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Врачи назвали главные преимущества холодного душа для здоровья

Многие россияне с малых лет знают о пользе закаливания водой, которого можно добиться с помощью холодного душа. Недавно врачи рассказали, какими еще преимуществами для здоровья обладает этот метод в отличии от теплой ванны.

Многочисленные исследования показывают, что холодный душ имеет впечатляющие последствия для организма, которые включают в себя повышенную бдительность, ускоренное восстановление после тренировок и даже улучшенную производительность. Это связано с тем, что на протяжении всей истории человечества люди подвергались воздействию холодной погоды, из-за чего вода низкой температуры стимулирует выброс кортизола в теле. Этот гормон помогает справиться со стрессовыми состояниями в дальнейшем.

Менее известным плюсом холодного душа ученые называют гормезис - процесс, при котором системы органов сосредотачивают силы на важных функциях (вроде кровообращения), отключая менее полезные (вроде воспалительных механизмов). Кроме того, для мытья в холодной воде нужно обладать определенным характером и настроем, что в будущем сказывается на уверенности в себе и ясности мышления. Наконец, по мнению дерматологов, процедуры с водой помогают избавиться от возникновения сухой кожи и связанных с ней заболеваний.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:08

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