«Это гроши»: Звезду «Дома-2» Алёну Рапунцель травят за высказывание о 70 тысячах на сына
Звезда проекта «Дом-2» Алена Рапунцель своими высказываниями о тратах Илья Яббарова на сына повергла всех в шок. Так, девушка уверена, он мало денег выделяет на маленького Богдана.
Стоит отметить, Алена Рапунцель публично сказала о том, что Илья Яббаров материально практически ей с ребенком не помогает. Подобное очень удивило самого Илью. Более того, он вспомнил, что Роман Макеев провел с малышом всего два месяца, но его все почему-то выставляли хорошим.
Защищать Илью Яббарова тут же начала Настя Голд. Она рассказала, что помогала любимому выбирать вещи для Богдана, за которые на кассе он заплатил 70 тысяч рублей.
В итоге Алена Рапунцель заявила, что экс-пассия Ильи Яббарова Рита Ларченко было гораздо мудрее, потому что молчала во время ее разборок с отцом ребенка. Ко всему, Алена Рапунцель сказала, что ей виднее, тратит Илья Яббаров деньги на сына или нет. Также Алена говорила и о том, что 70 тысяч - это «грошье».
Фолловеры тут же начали комментировать эту ситуацию. Они отметили, что многие люди зарабатывают в месяц гораздо меньше и тратят эти деньги не только на ребенка, но и себя. В итоге поклонники участницы проекта «Дом-2» Алены Рапунцель пришли к выводу, что она не знает, как живут другие люди, и забыла о том, что до участия в шоу у нее ничего не было.
Стоит отметить, Алена Рапунцель публично сказала о том, что Илья Яббаров материально практически ей с ребенком не помогает. Подобное очень удивило самого Илью. Более того, он вспомнил, что Роман Макеев провел с малышом всего два месяца, но его все почему-то выставляли хорошим.
Защищать Илью Яббарова тут же начала Настя Голд. Она рассказала, что помогала любимому выбирать вещи для Богдана, за которые на кассе он заплатил 70 тысяч рублей.
В итоге Алена Рапунцель заявила, что экс-пассия Ильи Яббарова Рита Ларченко было гораздо мудрее, потому что молчала во время ее разборок с отцом ребенка. Ко всему, Алена Рапунцель сказала, что ей виднее, тратит Илья Яббаров деньги на сына или нет. Также Алена говорила и о том, что 70 тысяч - это «грошье».
Фолловеры тут же начали комментировать эту ситуацию. Они отметили, что многие люди зарабатывают в месяц гораздо меньше и тратят эти деньги не только на ребенка, но и себя. В итоге поклонники участницы проекта «Дом-2» Алены Рапунцель пришли к выводу, что она не знает, как живут другие люди, и забыла о том, что до участия в шоу у нее ничего не было.