«Это гроши»: Звезду «Дома-2» Алёну Рапунцель травят за высказывание о 70 тысячах на сына





Стоит отметить, Алена Рапунцель публично сказала о том, что Илья Яббаров материально практически ей с ребенком не помогает. Подобное очень удивило самого Илью. Более того, он вспомнил, что Роман Макеев провел с малышом всего два месяца, но его все почему-то выставляли хорошим.Защищать Илью Яббарова тут же начала Настя Голд. Она рассказала, что помогала любимому выбирать вещи для Богдана, за которые на кассе он заплатил 70 тысяч рублей.В итоге Алена Рапунцель заявила, что экс-пассия Ильи Яббарова Рита Ларченко было гораздо мудрее, потому что молчала во время ее разборок с отцом ребенка. Ко всему, Алена Рапунцель сказала, что ей виднее, тратит Илья Яббаров деньги на сына или нет. Также Алена говорила и о том, что 70 тысяч - это «грошье».Фолловеры тут же начали комментировать эту ситуацию. Они отметили, что многие люди зарабатывают в месяц гораздо меньше и тратят эти деньги не только на ребенка, но и себя. В итоге поклонники участницы проекта «Дом-2» Алены Рапунцель пришли к выводу, что она не знает, как живут другие люди, и забыла о том, что до участия в шоу у нее ничего не было.