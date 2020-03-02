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Максим Фадеев о сердечных приступах у мужчин: "Не одна женщина не допускает мысль, что причина, она"

Максим Фадеев опубликовал на странице в Instagram пост о том, что у мужчин сердечные приступы бываю чаще, чем у противоположного пола. Также исполнитель отметил, что ни одна женщина не допускает мысль, что причина именно она.
Максим Фадеев о сердечных приступах у мужчин: "Не одна женщина не допускает мысль, что причина, она"

Максим Фадеев разместил видео, на котором у него, с помощью специальной программы, видно как бьется сердце. В комментарии музыкальный продюсер сообщил, что хотел бы поговорить с подписчиками о мужчинах. Также известный певец написал: "Почему мужчины так часто уходят от своих даже любимых женщин? И почему мужчина, по статистике, живет на 10-15 лет меньше чем женщины и умирает от сердечных приступов в 60% случаев?". Максим Фадеев не может понять, что не так и с представителями сильного пола.

В конце публикации знаменитость написал, что по первым 100 комментариям он видит, что ни одна женщина не допускает мысль, что причина всего этого. Подписчики по-разному отнеслись к посту Максима Фадеева. Одни начали заступаться за мужчин, другие написали, что девушки ни в чем не виноваты. За час видео просмотрели почти 70 000 раз.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:30

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