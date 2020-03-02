Максим Фадеев о сердечных приступах у мужчин: "Не одна женщина не допускает мысль, что причина, она"

Максим Фадеев разместил видео, на котором у него, с помощью специальной программы, видно как бьется с. Максим Фадеев не может понять, что не так и с представителями сильного пола.В конце публикации знаменитость написал, что по первым 100 комментариям он видит, что ни одна женщина не допускает мысль, что причина всего этого. Подписчики по-разному отнеслись к посту Максима Фадеева. Одни начали заступаться за мужчин, другие написали, что девушки ни в чем не виноваты. За час видео просмотрели почти 70 000 раз.