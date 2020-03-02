Смартфон Meizu 17 будет оснащен горизонтальной камерой на 4 объектива





В Сети широко распространились фотографии модели Meizu 17 с обновленными внешними характеристиками и техническими параметрами. Информаторы сообщили, что будущий флагман совместит четыре объектива с разрешением выше 100 Мп. Кроме высококачественной камеры, смартфон будет оснащен OLED-экраном на 2206 × 1080 пикселей. Его диагональ еще не известна, однако ориентируясь на предыдущие модели, по мнению экспертов, составит не менее 5,5 дюймов.Как и все версии Meizu, 17 модель будет работать с покрытием от Flyme под управлением ОС Android 10. По предварительной информации, процессор новинки будет Qualcomm Snapdragon 865 на однокристальной системе с производительными ядрами Cortex A77.Как известно, недавно в Сети уже появлялись фотографии так называемых Meizu 17, однако их внешние параметры не соответствуют анонсированным характеристикам компании производителя.