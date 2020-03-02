Ольга Бузова похвасталась роскошным обручальным кольцом с бриллиантом





Бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова поделилась с подписчиками фотоснимком, который многие из поклонников посчитали намёком о будущих переменах в личной жизни певицы. Исполнительница похвасталась огромным букетом роз, который подарил ей её возлюбленный, блогер и певец Давид Манукян.На фотографии Бузова без макияжа, со светлым маникюром, уложенными волосами и в очках. Внимательные подписчики обратили внимание на аксессуары. Исполнительница надела большие серьги и браслет. Безымянный палец инстадивы украшает кольцо, которое на день рождения подарил ей Давид.В подписи к фотографии Ольга пожелала своим поклонникам, чтобы весна подарила им любовь, улыбки и счастье. Подписчики буквально атаковали певицу вопросами. Их интересовало, не собралась ли звезда замуж, и созрел ли Давид Манукян для того, чтобы сделать предложение.