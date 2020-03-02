Звезда «Дом-2» Алеся Семеренко похвасталась дорогой норковой шубой





Так, звезда проекта «Дом-2» Алеся Семеренко упрекнула Сергея Захарьяша в том, что он ее обделяет, и совсем не преподносит ей никаких подарков.В итоге Алеся Семеренко приняла решение сделать презент себе самостоятельно. Однако, когда Сергей Захарьяш увидел изделие из меха, то задал девушке сотню вопросов. Его интересовало, из какого меха изготовлена шуба и сколько она стоит. Парень просил озвучить сумму хотя бы на ушко.Участница проекта «Дом-2» Алеся Семеренко долгое время не хотела отвечать на поставленные вопросы, но потом все-таки сдалась. По словам Алеси, ее шуба ей обошлась в 50 тысяч, потому что сейчас в магазине большие скидки. Первоначальная стоимость изделия - 100 тысяч рублей. Кроме того, Алеся отметила, что шуба сделана из норки.Напомним, у Алеси Семеренко уже есть одна шуба, но ранее говорили о том, что ее присвоила себе Алина Галимова. Позже выяснилось, что девушку пытались оговорить.