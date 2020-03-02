Звезда «Дом-2» Алеся Семеренко похвасталась дорогой норковой шубой
Участница «Дом-2» Алеся Семеренко все-таки вернулась на Поляну, и не с пустыми руками, а купила себе достаточно дорогую шубу, чем удивила своего молодого человека Сергея Захарьяша. Известно, ребята после расставания решили попробовать быть вместе. Участники смогли помириться, но проблем в их паре от этого меньше не стало.
Так, звезда проекта «Дом-2» Алеся Семеренко упрекнула Сергея Захарьяша в том, что он ее обделяет, и совсем не преподносит ей никаких подарков.
В итоге Алеся Семеренко приняла решение сделать презент себе самостоятельно. Однако, когда Сергей Захарьяш увидел изделие из меха, то задал девушке сотню вопросов. Его интересовало, из какого меха изготовлена шуба и сколько она стоит. Парень просил озвучить сумму хотя бы на ушко.
Участница проекта «Дом-2» Алеся Семеренко долгое время не хотела отвечать на поставленные вопросы, но потом все-таки сдалась. По словам Алеси, ее шуба ей обошлась в 50 тысяч, потому что сейчас в магазине большие скидки. Первоначальная стоимость изделия - 100 тысяч рублей. Кроме того, Алеся отметила, что шуба сделана из норки.
Напомним, у Алеси Семеренко уже есть одна шуба, но ранее говорили о том, что ее присвоила себе Алина Галимова. Позже выяснилось, что девушку пытались оговорить.
Так, звезда проекта «Дом-2» Алеся Семеренко упрекнула Сергея Захарьяша в том, что он ее обделяет, и совсем не преподносит ей никаких подарков.
В итоге Алеся Семеренко приняла решение сделать презент себе самостоятельно. Однако, когда Сергей Захарьяш увидел изделие из меха, то задал девушке сотню вопросов. Его интересовало, из какого меха изготовлена шуба и сколько она стоит. Парень просил озвучить сумму хотя бы на ушко.
Участница проекта «Дом-2» Алеся Семеренко долгое время не хотела отвечать на поставленные вопросы, но потом все-таки сдалась. По словам Алеси, ее шуба ей обошлась в 50 тысяч, потому что сейчас в магазине большие скидки. Первоначальная стоимость изделия - 100 тысяч рублей. Кроме того, Алеся отметила, что шуба сделана из норки.
Напомним, у Алеси Семеренко уже есть одна шуба, но ранее говорили о том, что ее присвоила себе Алина Галимова. Позже выяснилось, что девушку пытались оговорить.