Ани Лорак рада, что участник из ее команды в шоу "Голос" Уку Сувисте будет представлять свою страну на конкурсе "Евровидение - 2020"

Ани Лорак принимала участие в международном музыкальном конкурсе, где представляла Украину и заняла 2 место. Сегодня исполнительница опубликовала снимок с Уку Сувисте. В комментарии известная певица написала:Также Ани Лорак пожелала своему подопечному победы и отметила, что понимает, как волнительно и ответственно быть голосом своей страны.В конце публикации исполнительница написала, что гордится Уку Сувисте. Подписчики пожелали эстонскому исполнителю удачи и терпения. Также некоторые написали, что в этом есть и заслуга Ани Лорак, поскольку она очень трепетно относится к участникам своей команды в шоу "Голос".