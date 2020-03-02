Ани Лорак рада, что участник из ее команды в шоу "Голос" Уку Сувисте будет представлять свою страну на конкурсе "Евровидение - 2020"
Ани Лорак разместила в соцсети Instagram совместную фотографию с участником ее команды в шоу "Голос" Уку Сувисте. Также исполнительница очень рада, что именно этот певец будет представлять свою страну на конкурсе "Евровидение - 2020".
Ани Лорак принимала участие в международном музыкальном конкурсе, где представляла Украину и заняла 2 место. Сегодня исполнительница опубликовала снимок с Уку Сувисте. В комментарии известная певица написала: "Как же я рада, что участник из моей команды в проекте "Голос" стал победителем эстонского национального отбора и будет представлять свою страну на конкурсе "Евровидение - 2020" в Роттердаме". Также Ани Лорак пожелала своему подопечному победы и отметила, что понимает, как волнительно и ответственно быть голосом своей страны.
В конце публикации исполнительница написала, что гордится Уку Сувисте. Подписчики пожелали эстонскому исполнителю удачи и терпения. Также некоторые написали, что в этом есть и заслуга Ани Лорак, поскольку она очень трепетно относится к участникам своей команды в шоу "Голос".
Ани Лорак принимала участие в международном музыкальном конкурсе, где представляла Украину и заняла 2 место. Сегодня исполнительница опубликовала снимок с Уку Сувисте. В комментарии известная певица написала: "Как же я рада, что участник из моей команды в проекте "Голос" стал победителем эстонского национального отбора и будет представлять свою страну на конкурсе "Евровидение - 2020" в Роттердаме". Также Ани Лорак пожелала своему подопечному победы и отметила, что понимает, как волнительно и ответственно быть голосом своей страны.
В конце публикации исполнительница написала, что гордится Уку Сувисте. Подписчики пожелали эстонскому исполнителю удачи и терпения. Также некоторые написали, что в этом есть и заслуга Ани Лорак, поскольку она очень трепетно относится к участникам своей команды в шоу "Голос".