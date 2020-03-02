Компания «Hyundai» представила удлиненную версию модели Sonata
Компания «Hyundai» представила удлиненную версию модели Sonata, которая будет доступна для приобретения только на территории Китая. Обновленное авто на 5,5 сантиметров длиннее оригинальной версии, анонсированной в прошлом году.
Согласно официальной информации, концерн принял решение о модернизации габаритов модели Sonata с целью повысить комфортабельность пассажирских мест заднего ряда. В тоже время, багажный отдел автомобиля остается прежним. Общая длина кузова будет увеличена на 5,5 сантиметра, а колесная база всего на пять.
Как известно, удлиненная версия будет сконструирована совместно с «Beijing-Hyundai» Hyundai Motor Company, которая занимается производством автомобилей исключительно для реализации на китайском рынке. Обновленная модель будет оснащена 1,5-литровым двигателем с отдачей 170 л.с. Информаторы сообщают, что альтернативой для водителей РФ может быть оригинал Sonata с 2-литровым двигателем на 150 л. с.
Удлиненная версия от компании «Hyundai» также относится к сегменту «Executive cars» и к категории «Large family car».
Согласно официальной информации, концерн принял решение о модернизации габаритов модели Sonata с целью повысить комфортабельность пассажирских мест заднего ряда. В тоже время, багажный отдел автомобиля остается прежним. Общая длина кузова будет увеличена на 5,5 сантиметра, а колесная база всего на пять.
Как известно, удлиненная версия будет сконструирована совместно с «Beijing-Hyundai» Hyundai Motor Company, которая занимается производством автомобилей исключительно для реализации на китайском рынке. Обновленная модель будет оснащена 1,5-литровым двигателем с отдачей 170 л.с. Информаторы сообщают, что альтернативой для водителей РФ может быть оригинал Sonata с 2-литровым двигателем на 150 л. с.
Удлиненная версия от компании «Hyundai» также относится к сегменту «Executive cars» и к категории «Large family car».
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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:48