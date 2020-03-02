Компания «Hyundai» представила удлиненную версию модели Sonata





Согласно официальной информации, концерн принял решение о модернизации габаритов модели Sonata с целью повысить комфортабельность пассажирских мест заднего ряда. В тоже время, багажный отдел автомобиля остается прежним. Общая длина кузова будет увеличена на 5,5 сантиметра, а колесная база всего на пять.Как известно, удлиненная версия будет сконструирована совместно с «Beijing-Hyundai» Hyundai Motor Company, которая занимается производством автомобилей исключительно для реализации на китайском рынке. Обновленная модель будет оснащена 1,5-литровым двигателем с отдачей 170 л.с. Информаторы сообщают, что альтернативой для водителей РФ может быть оригинал Sonata с 2-литровым двигателем на 150 л. с.Удлиненная версия от компании «Hyundai» также относится к сегменту «Executive cars» и к категории «Large family car».