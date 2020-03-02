"Селфи без прикрас": Алла Пугачева поразила фанатов новым фото

Этим новым кадром артистка решила поздравить своих подписчиков с наступлением весны. «С первым днем весны», - гласит подпись Аллы Борисовны под этой публикацией. Впрочем, на «весеннее поздравление» Пугачевой многочисленная армия ее поклонников решила не обращать особого внимания. Куда более оживленный интерес вызвало новое фото певицы, которое произвело на подписчиков настоящий фурор. В комментариях фанаты выразили артистке свое восхищение, поздравили с праздником и оставили огромное количество приятных комплиментов.Примечательно, что еще совсем недавно многие поклонники Аллы Пугачевой были удивлены тем, насколько преобразилась внешность 70-летней супруги телеведущего Максима Галкина, некоторые даже заподозрили, что Алла Борисовна прибегла к услугам пластических хирургов, поскольку на новы снимках Примадонна предстала в совершенно новом, почти неузнаваемом образе.