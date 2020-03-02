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Эксперты назвали 7 полезных свойств сливочного масла

По мнению экспертов, полностью отказываться от сливочного масла в угоду диете не самое правильное решение. В доказательство этому они приводят 7 полезных для организма свойств молочного продукта.
Эксперты назвали 7 полезных свойств сливочного масла

Специалисты утверждают: если дозировка масла не превышает 30 граммов в сутки, вреда от его употребления не будет. А вот польза от натурального, изготовленного без добавления растительных жиров и вредных добавок молочного продукта колоссальна.

Так, одним из полезных свойств сливочного масла является его состав, богатый витаминами A, D, E и K. Некоторые из них, при этом, являются жирорастворимыми, поэтому хорошо усваиваются только при поступлении в организм вместе с жирами.

В свою очередь, витамин К повышает усвояемость минералов, укрепляет костную ткань и ускоряет набор мышечной массы. Присутствующий в сыром животном жире фактор Вульцена защищает от катаракты, дегенеративного артрита, а также благотворно воздействует на состояние артерий.

Кроме того, в составе масла имеются омега-3 и омега-6, предотвращающие образование холестериновых бляшек, укрепляющие стенки сосудов, увеличивающие сопротивляемость организма инфекциям, они имеют противовоспалительное действие и даже защищают от некоторых видов рака. Также, по словам экспертов, молочный продукт способен влиять на настроение. Аминокислота триптофан, имеющаяся в масле, является основой для формирования серотонина. Этот «гормон счастья» не только делает активнее и улучшает настрой, но и положительно влияет на либидо.

Большое количество минералов делает сливочное масло неотъемлемой частью здорового рациона для тех, кто следит за своим здоровьем. Так, отказавшись от калорийного молочного продукта в угоду диете, можно недополучить цинка, марганца, кальция, фосфора, калия и селена.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:26

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