Психологи рассказали, как достичь баланса в работе и личной жизни





Для работодателей чрезвычайно важно понимать необходимость баланса между работой и личной жизнью ради здоровья своих сотрудников, трудовой этики и мотивации. Поэтому, прежде чем работник исключит возможность получить больше времени вне работы, нужно спросить собственного начальника, предлагает ли компания свободный период для спорта, оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам, выезды и другие льготы. Другие методы включают в себя организацию собственного распорядка дня.К примеру, можно выделить события, которые могли бы не отвлекать человека от работы и не загонять его в рамки календаря. Это относится ко встречам с друзьями или семьей на выходных, либо отгулам. Что касается дел по дому, то здесь нужно распределить обязанности между всеми близкими, которые могли бы снять определенную ношу с работающего индивида. Также очень важно расставлять приоритеты: что является важным в конкретный момент, и что - в будущем. Наконец, нужно выделить немного времени для себя и быть адаптивным к меняющимся планам.