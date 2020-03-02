"Завтракать с видом на Исаакиевский собор": Анфиса Чехова рассказала о своей традиции в Санкт-Петербурге

Анфиса Чехова опубликовала несколько фотографий, сделанных в одном их кафе Санкт-Петербурга. В комментарии знаменитость рассказала, что приезжая в этот город, она всегда завтракает в одном и том же месте. Певица была в этом кафе с разными, но любимыми людьми. Кто-то из них уже ушёл из жизни, а с кем-то просто перестала общаться телеведущая, а также некоторые продолжают оставаться частью ее мира. Анфиса Чехова отметила, что завтракать с видом на Исаакиевский собор — это ее традиция в Санкт-Петербурге.Телеведущая решила помечтать и написала, что если бы о ее жизни снимали фильм, и можно было бы посмотреть его на перемотке, то ей хотелось бы увидеть, кто будет сидеть за этим столиком в следующем кадре ее жизненного пути. Подписчики решили, что романтическое настроение Анфисе Чеховой навеяла весна, и пожелали ей любви и женского счастья.