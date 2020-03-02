Психолог Наталья Георгиева объяснила реакцию блогера на смерть мужа в московской бане: "Страдает номофобией"





Странное поведение блогера в последнее время активно обсуждают в социальных сетях. На днях Диденко даже обратилась к своим подписчикам в Instagram, рассказав о том, в каком состоянии находится и посетовала на то, что нуждается в помощи психолога. Некоторые из пользователей все еще шокированы поведением девушки и считают, что она неадекватно реагирует на гибель близких людей. Однако, как утверждает Наталья Георгиева, у блогера может иметься целый набор диагнозов. «Речь не только о номофобии, но и о нарциссизме, пограничном расстройстве личности. Подобные состояния, к несчастью, не дают особого выбора, как поступать в тех или иных ситуациях», - утверждает специалист.По мнению психолога, Екатерина Диденко свои послания адресует вымышленной аудитории, которая якобы должна помочь ей в поиске ответов в сложившейся ситуации, этим якобы и объясняется ее поведение.