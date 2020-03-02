"Жизнь намного сложнее, чем может казаться": Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова заявила о завершении спортивной карьеры

Заслуженный мастер спорта России еще в 13 лет была названа «вундеркиндом» по фигурному катанию, так как ей удавалось безупречно исполнять упражнения и каскады максимального уровня сложности. Спортсменка регулярно привозила награды и новые победы с мировых чемпионатов с 2007 по 2016 годы. Однако в феврале 2020 Аделина Сотникова была госпитализирована в больницу имени Ворохобова, отделение нейрохирургии, где перенесла сложную операцию на позвоночнике.В интервью телеканалу «Россия-1» 23-летняя чемпионка сказала:. Главную причину своего решения Аделина Сотникова не озвучила, но большинство поклонников предположило, что, наверняка, немаловажную роль сыграло ее здоровье и рекомендации врачей.Ранее юная фигуристка рассказала в студии программы «Судьба человека», что ее жизнь, «намного сложнее, чем может казаться». У нее было трудное детство из-за постоянных тренировок, которые не давали возможность «ощутить себя ребенком». Кроме того, Аделина Сотникова тяжело пережила развод родителей и рождение сестры, страдающей от синдрома Тричера Коллинза.Некоторые поклонники убеждены, что принятое решение о завершении карьеры - это результат многих обстоятельств, душевных и физических травм, потому они поддержали спортсменку многочисленными комментариями в социальных сетях.