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Илья Резник отказался от участия в программе Леры Кудрявцевой за 2 млн рублей

Илья Резник недавно поделился деталями делового предложения, которое поступило от представителей Леры Кудрявцевой. Оказалось, что певец отказался от участия в программе телеведущей, несмотря на гонорар в размере 2 млн рублей.

Телешоу «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» зачастую освещают интимные моменты из жизни российских знаменитостей, которые порой вынуждены распространяться о неприятных эпизодах. Илья Резник сообщил, что руководство этих программ никак не может понять причину его отказа от участия, поэтому с каждым днем повышают гонорар, который теперь составляет 2 млн рублей. Исполнитель объяснил, что даже такие деньги не должны заставлять человека делиться страницами из своей биографии.

Кроме того, поэт-песенник имеет несколько претензий к ведущей этих шоу, Лере Кудрявцевой. По мнению Резника, различные откровения звезд о своих болезнях впоследствии негативно сказываются на гастролях, ведь с ними отказываются работать многие представители шоу-биза. То же самое наблюдается с количеством концертов, которое постепенно сокращается. Вместо этого Илья Резник вместе со своей супругой занимаются подготовкой молодых актеров в трех детских театрах.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:00

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