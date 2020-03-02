Российских десантников будут тренировать в виртуальной реальности





Первая партия шлемов виртуальной реальности под названием Odin в количестве 30 экземпляров, разработанных специально для ВДВ России уже выпущены производителем совместно с ПК «Тактическое ракетное вооружение». Сообщается, что аппаратный дизайн гаджетов, как и сами они были полностью разработаны отечественными инженерами и основаны на программной платформе фирменной разработки DEUS. Шлемы на данный момент уже переданы заказчику и в скором времени поступят в армейские подразделения для применения в учебных целях.Как отмечает разработчик, шлем способен отслеживать движение зрачка десантника и намеренно ускорять смену картинки в виртуальном пространстве, чтобы испытуемый мог отрабатывать скорость своей реакции. Участники процесса тренировок в виртуальной реальности смогут отработать точность высадки, контролировать парашютные стропы, управлять положением тела в полете и даже куполом после того, как он будет раскрыт.