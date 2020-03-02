Житель Новосибирска задушил женщину проводом и спрятал тело в снегу





В первых числах февраля в квартире 58-летнего жителя Новосибирска он и его 47-летняя знакомая распивали спиртные напитки. Внезапно между владельцем жилья и находящейся в гостях женщиной возникла размолвка, переросшая сначала в ссору, а позднее и полноценный конфликт с рукоприкладством.В ходе драки новосибирец взял электрический провод и задушил гостью. Чтобы скрыть следы совершенного, преступник оттащил тело убитой подальше от места своего проживания и спрятал в снегу. Лишь спустя несколько недель зарытый в сугробе труп обнаружил один из прохожих.Всего через три дня после того, как тело 47-летней женщины было найдено, органы правопорядка задержали подозреваемого. На данный момент работники Следственного комитета уточняют обстоятельства произошедшего и продолжают следствие.