Житель Новосибирска задушил женщину проводом и спрятал тело в снегу
58-летний житель Новосибирска задушил женщину при помощи электрического провода и спрятал тело убитой в снегу. Труп в сугробе обнаружили лишь спустя несколько недель после случившегося.
В первых числах февраля в квартире 58-летнего жителя Новосибирска он и его 47-летняя знакомая распивали спиртные напитки. Внезапно между владельцем жилья и находящейся в гостях женщиной возникла размолвка, переросшая сначала в ссору, а позднее и полноценный конфликт с рукоприкладством.
В ходе драки новосибирец взял электрический провод и задушил гостью. Чтобы скрыть следы совершенного, преступник оттащил тело убитой подальше от места своего проживания и спрятал в снегу. Лишь спустя несколько недель зарытый в сугробе труп обнаружил один из прохожих.
Всего через три дня после того, как тело 47-летней женщины было найдено, органы правопорядка задержали подозреваемого. На данный момент работники Следственного комитета уточняют обстоятельства произошедшего и продолжают следствие.
В первых числах февраля в квартире 58-летнего жителя Новосибирска он и его 47-летняя знакомая распивали спиртные напитки. Внезапно между владельцем жилья и находящейся в гостях женщиной возникла размолвка, переросшая сначала в ссору, а позднее и полноценный конфликт с рукоприкладством.
В ходе драки новосибирец взял электрический провод и задушил гостью. Чтобы скрыть следы совершенного, преступник оттащил тело убитой подальше от места своего проживания и спрятал в снегу. Лишь спустя несколько недель зарытый в сугробе труп обнаружил один из прохожих.
Всего через три дня после того, как тело 47-летней женщины было найдено, органы правопорядка задержали подозреваемого. На данный момент работники Следственного комитета уточняют обстоятельства произошедшего и продолжают следствие.
Происшествия
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:26