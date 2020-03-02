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Нижнее белье Ольги Бузовой продают в Чите за 15 тысяч рублей

В социальной сети Instagram, в одном из читинских сообществ под названием «Барахолка» неизвестный продаёт нижнее белье Ольги Бузовой за пятнадцать тысяч рублей.
Нижнее белье Ольги Бузовой продают в Чите за 15 тысяч рублей

Популярная ведущая и певица Ольга Бузова еще в сентябре прошедшего года выступала с концертом в Чите. По словам неизвестного, выставившего на продажу такой оригинальный лот, Ольга забыла своё нижнее белье в гримёрке Забайкальской филармонии. По словам продавца, он может легко доказать, что это красная деталь интимного туалета принадлежит именно знаменитости.

На белье вскоре нашелся свой покупатель. Правда желающий приобрести такой необычный товар предложил только десять тысяч вместо пятнадцати, и то, только при условии, что доказательства принадлежности этой детали туалета Ольге Бузовой будут неопровержимыми.

Надо признать, что подавляющее большинство подписчиков этого сообщества отрицательно отнеслось к попытке автора фотографии заработать на популярности певицы.

Представитель исполнительницы Антон Богославский опроверг возможность того, что Ольга могла забыть свое белье в гримерке. По его мнению, продавец является обыкновенным мошенником.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:20

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