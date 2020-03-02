АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи рассказали, как достичь баланса в работе и личной…
EUR 73.72 USD 66.99
Курс валют на 29.02.2020

"Колесо, аксель, колесо, аксель": Александр Плющенко делает разминку со старшими ребятами

Александр Плющенко похвастался на странице в Instagram, что делает разминку со старшими ребятами. Также сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко разместил видео, на котором выполняет спортивные элементы "колесо и аксель".
"Колесо, аксель, колесо, аксель": Александр Плющенко делает разминку со старшими ребятами

Александр Плющенко пользуется большой популярностью у пользователей Сети. У мальчика уже есть своей аккаунт, в котором он демонстрирует тренировки и выступления. Недавно сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко разместил ролик, снятый во время его разминки. В комментарии в посту Александра Плющенко написано: "Колесо, аксель, колесо, аксель. Разминаюсь со старшими ребятами". Также сын фигуриста и продюсера поинтересовался у фанатов, понравилось ли им начало его тренировки.

Подписчики отреагировали моментально. Фанаты начали хвалить Александра Плющенко и отметили, что он станет настоящим чемпионом. Также пользователи Сети назвали его очень трудолюбивым и целеустремленным ребенком.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Жизнь намного сложнее, чем может казаться": Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова заявила о завершении спортивной…
Компания «Hyundai» представила удлиненную версию модели…
Психологи рассказали, как достичь баланса в работе и личной…
Учёные : Дневная сонливость у пожилых людей может говорить о склонности к некоторым…
Житель Новосибирска задушил женщину проводом и спрятал тело в…
Нижнее белье Ольги Бузовой продают в Чите за 15 тысяч…
"Завтракать с видом на Исаакиевский собор": Анфиса Чехова рассказала о своей традиции в…
«Все сама-сама»: Ксения Корнева рассказала о съемках в кино и личной…
Владимир Путин: Россия не собирается воевать с каким-либо…
Ученые определили шансы летального исхода от…
ВПК Беларуси оставляет желать лучшего из-за игрушечных винтовок и пластиковых…
Apple запатентовала прозрачный стеклянный…
Роман Вильфанд спрогнозировал "рекордный уровень тепла" на март 2020…
«Все. Умираю»: Стали известны последние слова Дмитрия Марьянова перед…
Ученые из Китая разрушили мифы о пользе поваренной…
«Ботокс я и сейчас делаю»: Телеведущая Ксения Собчак публично призналась в том, что делает «уколы…
Максим Галкин и Алла Пугачева побывали на концерте Лаймы Вайкуле в…
Nubia Red Magic 5G назван самым быстрым смартфоном в…
В NASA назвали положительные последствия от вспышки…
Анна Седокова: "Не стоит ежедневно принимать участие в шоу "Холостяк", стоя в очереди из 20 человек за цветочком и…
Смарт-часы Oppo оснастят датчиком ЭКГ и функцией…
В Москве на 89-м году жизни скончалась мать фокусника Амаяка…
Уверенный «третий размер»: ведущая «Дом-2» Ольга Бузова продемонстрировала большую…
Звезда "Дом-2" Алиана Устиненко пропиарилась на трагедии в…
Певица Валерия предложила поклонникам обсудить откровенный наряд для выступления в Кремлёвском…
В Калуге подозреваемый в убийстве жены мужчина выпал с 13…
Новые комплексы «Деривация-ПВО» доставят в Подмосковье для подготовки к Параду…
Рак и бесплодие: Эксперты рассказали о провоцирующей опасные заболевания…
Просмотреть все новости