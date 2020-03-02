"Колесо, аксель, колесо, аксель": Александр Плющенко делает разминку со старшими ребятами

Александр Плющенко пользуется большой популярностью у пользователей Сети. У мальчика уже есть своей аккаунт, в котором он демонстрирует тренировки и выступления. Недавно сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко разместил ролик, снятый во время его разминки. В комментарии в посту Александра Плющенко написано: "Колесо, аксель, колесо, аксель. Разминаюсь со старшими ребятами". Также сын фигуриста и продюсера поинтересовался у фанатов, понравилось ли им начало его тренировки.Подписчики отреагировали моментально. Фанаты начали хвалить Александра Плющенко и отметили, что он станет настоящим чемпионом. Также пользователи Сети назвали его очень трудолюбивым и целеустремленным ребенком.