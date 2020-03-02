«Все сама-сама»: Ксения Корнева рассказала о съемках в кино и личной жизни

Яркая артистка стала особенно известной после участия в играх КВН, а затем в шоу «Уральские пельмени». Зрители привыкли видеть Ксению Корневу в юмористическом жанре, хотя она давно мечтает «примерить другой образ». В недавнем интервью она призналась:Ксения Корнева также рассказала о съёмочном процессе в сериале «Корни». Эта картина стала «боевым крещением» актрисы, поскольку именно в ней она впервые сыграет главную роль. По словам шоу-вумен, героиня – «это уставшая женщина Ирина, которая тянет всю семью на себе». Согласно задумке сценаристов, она -«мать-одиночка, которая помогает родителям, воспитывает сына, временами плачет, но все равно идет всех спасать и все делать».В диалоге с журналистами талантливая актриса призналась, что такой образ ей очень близок. Она тоже «самостоятельная и все сама-сама». Кроме того, сердце Ксении Корневой до сих пор не занято любимым мужчиной. По словам шоу-вумен, она сильно занята работой и к тому же «очень требовательна к другим». Напоследок комик отметила, что не чувствует себя одинокой, так как у нее есть много друзей, а для любви «будет свое время».