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«Все. Умираю»: Стали известны последние слова Дмитрия Марьянова перед смертью

Свидетель гибели актера Дмитрия Марьянова рассказал о последних словах актера. Ими было предсказание собственной скорой смерти.
«Все. Умираю»: Стали известны последние слова Дмитрия Марьянова перед смертью

Актер Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года. Перед смертью артист пребывал в реабилитационном центре «Феникс», в котором проходил курс лечения от алкогольной зависимости. В определенный момент нахождения в клинике у звезды театра и кино начались проблемы со здоровьем, однако на его жалобы руководство медучреждения не отреагировало должным образом. Когда же ситуация обострилась, и угроза жизни стала очевидной, персонал повез актера в больницу. Однако по дороге в Лобненское отделение Марьянов умер.

Свидетель гибели актера отметил, что в последние минуты тот чувствовал себя очень плохо: еще утром он жаловался на острую боль в ноге и спине, а после потерял сознание и упал. В больницу же Дмитрия Марьянова решили отвезти только вечером, когда ему стало еще хуже. По словам очевидца, в машине, которая везла артиста в город, находилась женщина. Она сидела на переднем сидении и изредка оборачивалась и просила актера расслабиться и успокоиться. Периодически она так же уточняла текущее состояние Марьянова. Когда же женщина в очередной раз спросила его о самочувствии, артист лишь коротко ответил:«Все. Умираю».

Персоналу больницы, в которую был доставлен Марьянов оставалось только констатировать его смерть. Сердце актера остановилось в 19:30, причиной тому стал оторвавшийся тромб.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:40

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