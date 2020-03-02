Учёные : Дневная сонливость у пожилых людей может говорить о склонности к некоторым заболеваниям





Гиперсомнолентность является заболеванием, которое проявляется в излишней дневной сонливости даже после достаточного времени для сна ночью. Это очень изнуряющее состояние, нарушающее рабочий режим и дневную активность. Учёные из Стэнфордского университета провели исследование, в ходе которого поучаствовали 10930 человек, из них 3700 человек (34%) - старше 65 лет. Всех добровольцев два раза в течение 3 лет опрашивали. В первый раз удалось выяснить, что 23% респондетов старшего возраста подвержены дневной сонливости.При вторичном анкетировании таких участников оказалось 24%, практически у половины (41%) эта проблема имела хронический вид. Через 3 года участники с гиперсомнолентностью имели риск развития диабета и АД в 2,3 раза больше, чем, те, у кого такого не наблюдалось. Согласно статистическим данным, 52 человека из 840, сообщавших о сонливости, страдали от диабета (6,2%), а у 20 обнаружили рак (2,4%). Результаты остались прежними после изменения факторов. Люди, сообщавшие о дневной сонливости в обоих опросах, были подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний в 2,5 раза больше. А добровольцы, которые отмечали проблему только при втором анкетировании, определили 50% болезней опорно-двигательного аппарата и соединительных тканей.