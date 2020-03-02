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Apple запатентовала прозрачный стеклянный смартфон

Американская корпорация Apple зарегистрировала патент на смартфон в стеклянном корпусе. Уникальность устройства заключается в том, что оно будет полностью прозрачным.

Клавиши управления в данном случае не изменили своего расположения, однако стали сенсорными, более того, по мнению экспертов, они будут реагировать на разницу в силе нажатия пользователя. Дисплей новинки получит свое продолжение на ее боковых гранях, иными словами, отражение картинки по бокам гаджета станет полноценны. Кроме того, на боковых панелях устройства должны расположиться и иконки для быстрого доступа к отдельным функциям телефона. Здесь же разработчик планирует разместить значки активных приложений, информацию о сообщениях, уведомлениях и звонках.

Как утверждает в патентной документации сам производитель, новинка будет оснащена подэкранными камерами, которые полностью избавят пользователей от каких-либо разъемов или отверстий в корпусе.

Примечателен и тот факт, что данная технология сейчас находится лишь в стадии разработки, однако уже существует предположение о том, что именно она станет главным трендом на рынке смартфонов в ближайшие годы.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:53

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