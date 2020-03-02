Роман Вильфанд спрогнозировал "рекордный уровень тепла" на март 2020 года





Последние данные отечественных метеослужб указывают на постепенное повышение температуры в европейской части России до рекордных отметок за март. Эту информацию предоставил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, который добавил, что рост температуры за первые 7 дней достигнет отметки в 6—8 °С выше нормы. Хотя этот период будет отличаться сравнительно высокой облачностью и осадками, температурный столбик может подняться и до +11 °С.При этом к Международному женскому дню стоит ожидать большого разброса в диапазоне температуры: от +5 до +11 °С. Вильфанд отметил, что современные метеорологические методы не позволяют прогнозировать погодные условия на больший срок, чем на две недели. Более долгосрочные предсказания почти не сбываются, ведь для этого "надо обладать сверхъестественными знаниями", отметил синоптик.