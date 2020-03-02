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ВПК Беларуси оставляет желать лучшего из-за игрушечных винтовок и пластиковых комплектующих

Сегодня, когда между странами то и дело возникают военные конфликты, оснащение армии становится приоритетным вопросом. Поэтому наличие БПЛА и отсутствие систем противодействия беспилотникам могут решить исход конфликта.

Истребительная авиация для некоторых стран просто не по карману, так же, как и ПВО. Поэтому решить вопрос могут средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это тоже недёшево, однако весьма эффективно.
ВПК Беларуси оставляет желать лучшего из-за игрушечных винтовок и пластиковых комплектующих

Издание Versia.ru проанализировало состояние военно-промышленного комплекса Республики Беларусь и пришло к выводу, что оружие белорусского ВПК далеко не всегда может вообще считаться белорусским, а к боевым машинам есть некоторые вопросы.

Например, из средств радиоэлектронных борьбы у Беларуси имеется самоходный комплекс радиоэлектронной борьбы «Гроза-С», базирующийся на самоходном автомобильном шасси. Выглядит это как обычная «газель» со слабой проходимостью. Данный комплекс еще ни разу не испытывался в бою.

Также есть «Гроза-Р», называемая «дронобойкой». Это индивидуальное оружие с максимально сокращёнными габаритами и, как следствие, с потерей в функционале, если сравнивать с «Грозой-С».

Создатели «Грозы-Р» в качестве корпуса использовали страйкбольную автоматическую винтовку. Примечательно, что корпус и детали для установки прицела – пластиковые, что превращают винтовку в «игрушку».

Фактически, у Республики Беларусь полностью отсутствует серьёзная военная техника, что делает невозможным обеспечение вооружением иностранных заказчиков, пишет https://versia.ru/belorusskie-sredstva-radioyelektronnoj-borby-ne-spasut-v-sluchae-vojny

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Добавил: Роман Сегодня, 12:55

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